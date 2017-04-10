'ın ı günün karesi oldu!

İHA

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Giriş Tarihi: 9.4.2017 22:14 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 01:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir fotoğrafı günün karesi oldu!

Recep Tayyip 'ın heyecanla beklenen buluşmasının ardından Erdoğan’ın kalp içinde objektiflere yansıması, Erdoğan İzmir buluşmasını anlatan en güzel kare olarak günün ı oldu.

Recep Tayyip , 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen de İzmirlilerle buluştu.

Yaklaşık 200 bin kişinin Türk bayrakları ve 'Evet' flamaları ile meydana akın ederken, denizden de 300 tekne mitinge destek verdi.

Mitinge Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican ve AK Parti'li milletvekilleri de katıldı.


SİYASİLER TARAFINDAN DA PAYLAŞILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyecanla beklenen İzmir buluşmasının ardından ise sosyal platformlara bir karesi damga vurdu.

İzmirlinin kalp yaptığı ellerinin arasından Erdoğan'ın objektiflere yansıması sosyal medyada siyasiler dahil birçok kişi tarafından paylaşılırken, fotoğraf aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan sevginin en özet karesi oldu.

Fotoğrafta İzmirli vatandaş Mehtap Gürbulak ellerini kalp şekline getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kalbin içerisinde kararlı ve dik duruşu ile yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir fotoğrafı günün karesi oldu!
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