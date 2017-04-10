Dink cinayeti soruşturmasında 5 gözaltı!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrank Dink'in öldürülmesi olayında bir kısım kamu görevlilerinin haberdar olduğu, görev ve yetki konumları gereği cinayeti önleme yükümlülüğü bulunan kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

5 GÖZALTI

Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılarından Gökalp Kökçü'nün talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Resül Kütükoğlu, Serkan Özel, Ahmet Faruk Aydoğdu, Bekir Yokuş ve Şefik Şimşek gözaltına aldı. Aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen iki şüphelinin ise her yerde arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan soruşturma şüphelilerinin emniyette sorguya alındıkları öğrenildi.