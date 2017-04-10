FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasına yönelik iddianame hazır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki olaylara ilişkin aralarında eski Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Korgeneral Güvenç ile tuğgeneraller Caha, Boduroğlu, Çağlar, Soyraç, Nuhoğlu ve Tamer'in de bulunduğu 150 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede tüm şüpheliler için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede, 15 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.

Şüpheliler hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlamaları ile kamu davasının açıldığı bildirildi. İddianamede, 15 Temmuz gecesi TSK içerisinde örgütlenmiş olan FETÖ mensupları tarafından demokratik anayasal düzen, cebir ve şiddet kullanılarak ortadan kaldırılma teşebbüsünde bulunulduğu belirtildi. 8 binden fazla askeri personelin, 35 uçağın, 37 helikopterin, 74 tankın, 246 zırhlı aracın ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı belirtilerek, eylemler sonucunda 172'si sivil, 4'ü asker, 63'ü polis olmak üzere 250 vatandaşın şehit olduğu, 23'ü asker, 154'ü ise polis olmak üzere 2 bin 735 vatandaşın yaralandığı kaydedildi.

DARBE HAZIRLIĞI SABAH BAŞLADI

İddianamede, KKK personeli olan şüphelilerin olay günü sabah saatlerinden itibaren darbe girişimi hazırlıklarına başladığı bildirildi. İlk olarak olay günü itibariyle yıllık izinde bulunan örgüt üyesi olan kişilerin sabah saatlerinden itibaren acil olarak mesaiye çağrıldığı ifade edilerek, yıllık izin kullanmayan ancak örgüt üyesi olmayan kişilere yönelik olarak herhangi bir çağrı yapılmadığı kaydedildi. 5 Temmuz günü FETÖ mensubu olmayan askeri personel in saat 17.00-18.00 sıralarında servislerle ve özel araçları ile mesailerini tamamlayarak kışlayı terk ettikleri belirtilerek darbe hazırlığında olan şüpheliler ise mesaiye kalarak karargah binasında darbe saatini bekledikleri anlatıldı.

SAAT 22:00'DE KARARGAH DÜŞTÜ

İddianamede, "Saat 20.00 sıralarında evlerinde bulunan bir kısım şüpheliler ise telefon açılarak KKK'lığına çağrılmışlardır. Saat 21.00 sıralarında şüpheliler darbe girişimine karşı geleceklerini düşündükleri müştekileri ellerini ve ayaklarını koli bantları ile bantlayarak etkisiz hale getirmişlerdir. Darbe girişimine iştirak etmeyeceklerini düşündükleri nöbetçi personeli ise nöbetlerinin bittiğini ve idari izinli olduklarını belirterek kışla dışına çıkartmışlardır. Saat 22.00'dan itibaren KKK'lığı karargah binası ve kışla şüpheliler tarafından tamamen ele geçirilmiştir" denildi.

KAPI KIRILDI SİLAHLAR DAĞITILDI...

İddianamede, darbe girişimine katılması planlanan ancak kışlada bulunmayan şüphelilerin kamuflajlarını giyerek ve silahlarını yanlarına alarak kışlaya gelmelerinin istenildiği vurgulanarak, silahları bulunmayan şüphelilere ise erlere ait silahların muhafaza edildiği silahlığın kapısı kırılarak G-3 piyade tüfekleri tüfeklerinin dağıtıldığı bildirildi. Şüphelilerin karargah binasını ve kışlayı ele geçirmelerinin ardından darbe karşıtı sivil halkın ve polislerin kışlaya girişlerine engel olmak amacıyla tüm giriş kapılarında silahlı olarak nöbet tuttukları ifade edildi.

OLAY GÜNE YÜKSEK RÜTBELİ SUBAYLAR NÖBET TUTTU

Normal şartlarda birkaç er ve bir uzman çavuş ile nöbet tutulan giriş kapılarında, olay günü yüksek rütbeli şüphelilerin 15-20 kişilik guruplar halinde nöbet tuttukları kaydedilerek, giriş kapılarına gelen askeri personelin örgüt mensubu olmaması halinde kışlaya alınmadığı belirtildi.

SİVİL KIYAFETLERLE KIŞLAYI TERK ETTİLER

İddianamede, darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine şüphelilerden büyük çoğunluğunun sivil kıyafetlerini giyerek kışlayı terk ettikleri, kışlayı terk etmek istemeyen çok az sayıdaki şüphelilerin ise kışlada gözaltına alındığı ifade edildi.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede 150 şüpheli için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İŞTE O İSİMLER...

İddianamede eski Kara Kuvvetleri Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı Tuğgeneral Erhan Caha bir numaralı şüpheli olarak geçerken, Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Korgeneral Yıldırım Güvenç, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı Tuğgeneral Adem Boduroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Rıza Çağlar ve tuğgeneraller Cüneyt Soyraç, İbrahim Lütfi Nuhoğlu, Mücahit Tamer ile 2016 yılı YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunan Kurmay Albay Fehmi Atuk da şüpheliler arasında yer aldı.

İddianamedeki şüpheliler arasında bulunan diğer Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli şöyle: "Hüseyin Öztürk, Eşref Mert, Emrullah Kaya, Atila Tanrıver, Adnan Akdemir, Turgay Kurt, Önder Kamiloğlu, Mustafa Albayrak, İsmail İnal, Mehmet Aydın, Hasan Yılmaz, Atilla Karakuş, Abdullah Yiğit, Yüksel Ordu, Mutlu Serkan Vurdem, Yusuf Yiğit, Uğur Karaca, Nuh Altınsoy, Tanju Aydıncık, Serhat Akın, Yalçın Karahan, Alpaslan Kılıç, Ahmet Ejder, Sinan Şimşek, Mesut Rahat, Murat Yüksel, Dinçer Özcan, Mehmet Ortaç, Hamza Akkaya, Halil Ekiztaş, Fikri Pehlivanlı, Fatih Demir, Erkal Tarlacı, Cevdet Serbest, Adem Öner, Turgut Akgül, Şahin Yüce, Mustafa Şahin, Murat Veske, Muharrem Bayrakal, Mehmet Kalkan, Mehmet Karslı, Mesut Turan, Hasan Fidan, İsmail Yükleyen, İdris Aygün, Levent Akçaoğlu, İbrahim Başpınar, Ercan Buyur, Altuğ Kayışoğlu, İhsan Bozkurt, Mesut Şahan, Ünal Demir, Yener Akbaba, Zeyit Karagöz, Fatih Toran, İsmail Ayyıldız, Hakan Ergin, Uğur Bahtiyar, Fatih Sarıkır, Ali Kahya, Yılmaz Akış, Muhammed Hakan Sanön, Yavuz Sezer, Fikret Yağmur Yavuz, Ekrem Güneş, Halit Şimşek, İsmail Aydın, Bahtiyar Kılıçaslan, Hüseyin Rahmi Bali, Bekir Öztürk, Ahmet Aktaş, Ahmet Direnç, Ahmet Altug Erşan, Mustafa Tezcan, Yusuf Gül, Yasin Çakır, Serdar Yıldız, Salih Talaşlı, Veyis Şahin, Adem Yıldırım, Necati Durmuşbaş, Fatih Özden, Suat Yercel, Fatih Yılmaz, Ahmet Fazıl Işık, Aydın Duman, Erkan Şahin, Vedat Güngör, Tahmazhan Berk, Oğuzhan Çelikoğlu, Bayram Üstündağ, Kurtuluş Kafalı, Emrah Çelebi, Erman Arısoy, Ümit Ağaçlı, Süleyman Kaya, Kazım Yanmaz, Osman Karaköse, İbrahim Denizhan, Ramazan Bingöl, Yunus Emre Çevik, Halil İbrahim Üçgül, Ayhan Kaykaç, Ahmet Erdoğan, Ali Gürcan, Volkan Önal, Seyhan Cömez, Oğuzhan Güney, Ramazan Bozdağ, Murat Kül, Metin Çetin, Mehmet Burak Demir, Mustafa Serhat Akdolu, Ali Özkan Yorgun, Resul Savaş, Mevlüt Özyurt, Göksel Salı, Gökhan Karaca, Mustafa Kumdakcı, Muttalip Şahin, Selim Özden, Cuma Aygün, Zülküf Orak, Abdullah Ballı, Abdullah Polat, Mustafa Yıldırım, Serdar Kerem Koç, Yalçın Kızılçam, Mahmut Dalgın, Hüsnü Göçmen, Bahri Bayrak, Refik Durak, Mehmet Akkuş, Osman Gökmen, Fatih Dağcı, Ramazan Atsan, Ökkeş Yavaş, Ferdi Çakıl, Süleyman İmece, Levent Ceylan ve Gökhan Akdağ."