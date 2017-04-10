Generallerin imamına tutuklama istemi!

Fethullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri'ndeki yapılanması çerçevesinde Eskişehir muharip hava kuvvetleri komutanlığında albay ve generallerden sorumlu imam olduğu iddia edilen İbrahim Yakut hakkında geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmişti. Yakut Eskişehir'de gözaltına alınmıştı.

Evinde hava kuvvetlerine ait Brove rozetler ele geçirilen ve Bank Asya'da hesap artışı tespit edilen Yakut, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma savcısı Can Tuncay tarafından ifadesine başvurulan Yakut, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçu kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklamaya sevk edildi. Şüphelinin hakimlikteki ifadesi devam ediyor.

İbrahim Yakut'un Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu ve KHK ile açığa alındığı öğrenilmişti.