Gözü dönmüş darbeci insanlığı da vurdu!

15 Temmuz darbe girişimi
nin kahramanları, milletin askerlerini yanlıştan döndürmek için sokağa çıktı. "Vatana sahip çık" sözleriyle yürüyen silahsız kişilere hainler tarafından ateş açıldı. Darbeye destek vermeyen asker ve görevlilere yardım eden kişiler hainler tarafından şehit edildi. Askerlere su veren Celalettin'i, darbeye destek vermeyen askerleri taşıyan polis memuru Ozan Özen'i keskin nişancılar şehit etti.
NİŞANLISI VE BABASININ GÖZÜ ÖNÜNDE...
Tolga Ecebalın:
27 yaşındaki şehit, iş çıkışı servisten inerken Vatan Caddesi'ndeki askerleri görüp babasını aradı. Babası ve nişanlısıyla birlikte Fatih'e geldiler. Saraçhane'deki belediye binasını işgal eden darbecilere karşı direnirken, baba Tarkan Ecebalın yaralandı. Bir yaralıya yardım eden babasının yanında duran Tolga da kurşunlara hedef oldu. Nişanlısının ve babasının gözleri önünde şehit düştü.
ANNESİYLE TELEFONDA KONUŞURKEN VURULDU
Murat Akdemir:
İstanbul Beykoz'da babasıyla
birlikte lokanta işletiyordu.
Evli ve iki çocuk babası
Murat, anne ve babasına
sokağa çıkacağını söyleyerek
Çengelköy'e gitti.
Buradaki kalabalığın yanına
Kuleli Askeri Lisesi
Komutan Yardımcısı Albay
Mehmet Karapekmez'in de
aralarında olduğu 40 rütbeli
geldi. Akdemir, yoldaki
araçların camlarını dipçikle
kıran ve havaya ataş açan
Karapekmez'i yanına giderek
onu durdurmak istedi.
Kendisini merak edip telefonla
arayan anne-babası,
"Ahhhh!" sesi duydu.
Darbeci Karapekmez,
Murat'ı tam 14 yerinden
vurarak katletti.
ASKERLERİ TAŞIYAN POLİSİ DE VURDULAR
Ozan Özen:
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ozan Özen, o gece Orhanlı'daki gişelerde seyir halindeyken hainler tarafından başından vuruldu. Şehit Özen polis aracında "Biz darbeci değiliz" diyerek kendilerine sığınan askerleri taşıyordu. 24 yaşındaki şehit olan polis, Manisa'da tanıştığı nişanlısıyla Ozan evlilik hazırlığı yapıyordu.
ASKERE SU VERDİ KESKİN NİŞANCI ŞEHİT ETTİ
Celalettin İbiş:
Ankara Altındağ Belediyesi çalışanı memur Celalettin İbiş, 53 yaşında ve 4 çocuk babasıydı. Genelkurmay Başkanlığı önündeki kalabalığın arasındaydı. Asker bağırdı, "Gidin, vur emri var." Kalabalıktan, "Sen Türk askerisin ne yapmaya çalışıyorsun, kendi vatandaşını mı vuracaksın?" sesleri yükseldi. Onlar geldikçe asker panikledi. Üstüne yürüdüler. Celalettin araya girdi, "O bizim askerimiz, gerçek sorumlular başka" dedi. Sakinleştirdi herkesi. Arkasına aldığı askere su verdi... O bu kadar merhametle araya girmişken, hain, kana susamış bir keskin nişancı hedef aldı onu. Göğsünden vurulan Celalettin hastaneye kaldırılmak istenirken bu kez helikopterden ateş açıldı. Düştüğü yerde şehit düştü.
KEPÇEYLE TANKIN ÖNÜNDE DURDU
Yalçın Aran:
36 yaşında şehit olan kepçe operatörü Niğdeli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevliydi. 10 yıllık evli olduğu eşi Asalet'le 5 çocukları vardı. 15 Temmuz'da göreve çağırılınca koşarak indi sokaklara. Kepçesiyle milli iradeye sahip çıkmak için Tuzla Orhanlı gişelerine gitti. Sosyal medyadan "Buradan geçit yok" mesajını paylaştı. Gece yarısından sonra eşini aradı, "Sen yat, uyu" dedi. Allah'a emanet ettiler birbirlerini. Son konuşmaları oldu bu... Darbecilere geçit vermeye hiç niyeti yoktu. Konuşmasından 50 dakika sonra askerler uzun namlulu silahlarla taradı onu. Yalçın oracıkta şehit düştü...
SON SÖZÜ 'VATANA SAHİP ÇIK' OLDU
Fahrettin Yavuz:
Şehidin, Moritanyalı eşi
ve iki çocuğu vardı. O
gece 3 kardeşiyle birlikte
Harbiye'ye doğru yürüyüşe
geçti. Kardeşlerden ikisi geride kaldı.
O ise Harbiye TRT binasının önünü tutan
ve kalabalığa ateş açmakta olan teröristlerle
karşı karşıya kaldı. TOMA'nın önünden
geçerken başından vurularak yere
yığıldı. Geriye ise o hain gecede yürüyüşteki
görüntülerde söyledikleri kaldı:
Uyuma vatana sahip çık...
-BİTTİ-
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN EN GENCİ 15 YAŞINDAYDI