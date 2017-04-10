Keşke bizim de Erdoğan gibi bir liderimiz olsaydı

Suriye
'de rejim güçlerinin
geçen 4 Nisan'da İdlib
'in Han Şeyhun
beldesine düzenlediği
kimyasal silah saldırısında,
27'si çocuk 100
sivil yaşamını yitirdi.
Saldırıda 9 aylık
olan ikiz bebekleri ve
eşi dahil 25 yakınını kurban
veren Abdülhamid
el-Yusuf, olaydan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın
daveti üzerine Türkiye'ye
geldi. Yusuf, Hatay'da katıldığı
toplu açılış töreni sonrası
havaalanında görüştüğü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da
alnından öptü. SABAH'a konuşan
Suriyeli ikizlerin babası el-
Yusuf, SABAH'a yaşadıklarını
anlattı;
Eşim ve çocuklarımla evide
otururken, patlama sesi duyduk.
Eşim ve ikizlerimiz Ahmet ve
Aya ile birlikte dışarıya çıktık.
Evden 100 metre kadar uzaklaştıktan
sonra iki patlama
daha oldu. Bir süre sonra
insanlar teker teker yere düşmeye
başladı. Çevredekiler
'kimyasal gaz' diye bağırınca,
eşime, 'diğer insanları uyarmaya
gidiyorum' diyerek koşmaya
başladım.
Yerlerde ağızlarından köpük
gelen insanlar vardı. Kapıda karşılaştığım
ağabeyim ve kardeşim de aynı
durumdaydı. Zaten kardeşim kucağımda
yaşamını yitirdi. Evdeki tüm
ailem de öldü. Her şey 10 dakikada
oldu. Gözlerimi İdlib'de bir hastanede
açtım. Hastaneden çıkıp mahalleye
döndüm ve ailemi aramaya başladım.
Bir komşumuzun tarif ettiği yere gittiğimde
eşimi ve çocuklarımı orada buldum.
İkizlerime sarıldım ama ölmüşlerdi.
Saldırıda eşim ve çocuklarımın
yanı sıra 9 kardeşim, annem ve babam
dahil 25 yakınımı kaybettim. Allah
bana sabır verdi. Bu acıya dayandım.
Suriye yönetimi 'kimyasal silah
depolarını vurduk' diyor ama bomba
atılan yerde kesinlikle kimyasal
silah deposu yoktu. Orada
çocukların oyun oynadığı park
vardı. Normal vatandaşların
yaşadığı bir bölgeydi. Değil
kimyasal madde, silah bile
yoktu. Hatta muhalif askerler
bile yoktu. Sivillerin yaşadığı
bir bölgeydi. Esad yalan söylüyor.
O benden daha 9 aylık olan ikizlerimi,
ailemi aldı. Onu asla affetmeyeceğim.
Çok büyük bir acı yaşarken
Cumhurbaşkanı Erdoğan beni
Türkiye'ye davet etti. Zaten ülkemizde
savaşın başladığı ilk günden bu
yana Sayın Erdoğan hep yanımızda
oldu. Erdoğan büyük bir lider. Hep
onu görmeyi ve onunla tanışmayı istedim.
Daveti alınca da buruk bir sevinç
yaşadım. Havaalanında kendisi ile
görüştük, acımı paylaştı. O anda kendime
hakim olamadım ve sarılarak
onu alnından öptüm. Erdoğan vicdanı
olan bir lider. Keşke bizim de Erdoğan
gibi bir liderimiz olsaydı da başımıza
bunlar gelmeseydi.