yine kendini yalanladı

Giriş Tarihi: 10.4.2017 20:53
Kılıçdaroğlu yine kendini yalanladı

15 Temmuz için ' girişimi' diyerek tepkileri üzerine çeken Kemal , katıldığı canlı yayında yeni bir çıkış yaptı.

Genel Başkanı Kemal , özel bir televizyon kanalının canlı yayında, TBMM'nin 15 Temmuz darbe girişimini savuşturduğunu söyledi.

"15 TEMMUZ'DA DARBE GİRİŞİMİNİ MECLİS SAVUŞTURDU"

TBMM'nin öneminden bahseden Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz darbe girişimini savuşturan Meclis hakkında, siz nasıl olur da krizleri çözemeyecek dersiniz, tabi ki de çözebilir" ifadesini kullandı.

"KONTROLLÜ DARBE" DEMİŞTİ, KENDİ İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ

Kılıçdaroğlu, daha önce 15 Temmuz'u "" olarak nitelemiş ve büyük tepki almıştı. CHP lideri son çıkışıyla kendi iddiasını çürütmüş oldu.

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Kılıçdaroğlu yine kendini yalanladı
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