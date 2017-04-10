Kılıçdaroğlu yine kendini yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel bir televizyon kanalının canlı yayında, TBMM'nin 15 Temmuz darbe girişimini savuşturduğunu söyledi.

"15 TEMMUZ'DA DARBE GİRİŞİMİNİ MECLİS SAVUŞTURDU"

TBMM'nin öneminden bahseden Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz darbe girişimini savuşturan Meclis hakkında, siz nasıl olur da krizleri çözemeyecek dersiniz, tabi ki de çözebilir" ifadesini kullandı.

"KONTROLLÜ DARBE" DEMİŞTİ, KENDİ İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ

Kılıçdaroğlu, daha önce 15 Temmuz'u "kontrollü darbe" olarak nitelemiş ve büyük tepki almıştı. CHP lideri son çıkışıyla kendi iddiasını çürütmüş oldu.