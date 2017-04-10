Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi!

Daha önce "Darbe olsa tankların önüne ilk ben çıkarım" diyen Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz gecesine ilişkin görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. CHP liderinin 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kaçış görüntülerine SABAH ulaştı. 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyerek büyük tepki çeken Kılıçdaroğlu'nun, darbe saatlerinde havalimanında birkaç metredeki cuntacı askerlerle karşılaşmamak için VIP'te beklediği, tanklar ayrıldıktan sonra da çıkış yaptığı görüntülerle ortaya çıktı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, Ak Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber'de Can Okanar'a konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundular...

İŞTE O AÇIKLAMALAR

SABAH GAZETESİ YAZARI MAHMUT ÖVÜR: ACABA BİLGİSİ Mİ VARDI?

Konuyla ilgili daha önce yazdım. Tankların oradan ayrılmasıyla ilgili şüpheler var. Ama en önemlisi şu; Kılıçdaroğlu, o gün tankların önüne çıkabilseydi o zaman lider olabilirdi. Tankların bilinçli bir şekilde gönderildiği gibi iddialar var. "Otel bulamadık, oteller bizi almadı" gibi talihsiz açıklamaları var. Bir başka soru işareti ise; Buraya bir etkinlik için gelen siyasi bir aktörün geldiği zaman yeri yurdu belli değil miydi? Acaba bilgisi mi vardı?

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Mahmut Övür: Acaba bilgisi mi vardı?

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI PROF. DR. BURHAN KUZU: KONTROLLÜ KAÇIŞ BAŞLIĞI TAM DA BUNA UYGUN

Demek ki duyumlar doğruymuş. Esasen tabi FETÖ'ye CHP ve özellikle Kılıçdaroğlu hiçbir zaman mesafeli durmadı. Bu darbeyi bence bilerek yaptırıyor kontrollü darbe filan işi hükümete yıkmaya çalışıyor. Elinde ne var? Hiçbir şey sunamıyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bir defa güvenini kaybetti toplumda. Karşılığı olmayınca da bol bol yalan söylüyor. İşte yaşananlar zaten iddia ve haber olarak ortadaydı. Şimdi görüntüleri de çıktı ortaya. Kontrollü kaçış tam da buna uyuyor aslında.

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Burhan Kuzu: 'Kontrollü kaçış' başlığı tam da buna uygun

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET METİNER: MİLLETİN YİĞİT EVLATLARININ SİNESİNE SIĞINABİLİRDİN

Tanklara selam çakarak nasıl sıvıştığını hep birlikte gördük. 15 Temmuz gecesine ilişkin hiç konuşmasaydı belki daha iyi olabilirdi. Bakın Sayın Bahçeli haberi duyar duymaz tüm teşkilatına haber verdi. Sen teşkilatlarına böyle bir talimat verdin de haberimiz mi olmadı. Neyin davetiyesini bekliyordun. Otel aradımda, bulamadım diyorsun. Milletin yiğit evlatlarının sinesine sığınabilirdin.

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Mehmet Metiner: Milletin yiğit evlatlarının sinesine sığınabilirdin

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MARKAR ESAYAN: CHP'NİN ÜST YÖNETİMİ SAVRULUYOR

Her bölgeye uygun yalanları bir strateji olarak CHP'nin üst yönetiminin belirlemesi ciddi bir savrulma işareti. CHP geçmişte hiçbir zaman milletten tek başına iktidar yetkisi alamadı. 1950'den itibaren ama şu an ki CHP bununda ötesinde gayri milli noktada endişe verici bir noktada. CHP seçmeninin de bundan mutlu olduğunu sanmıyorum. Söz konusu ortak değerlerimiz. Eminim ki 16 Nisan'da ve sonrasında CHP seçmeni güçlü bir EVET'le değişimin önünü açacaktır.

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Markar Esayan: Bu durum gittikçe daha da vahim hale gelen savrulmayı ifade ediyor