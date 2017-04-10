O darbecinin kim olduğu ortaya çıktı!

15 Temmuz'da "Harekat planlaması var" denilerek Akıncı Üssü'ne çağrıldığını ve darbe ile bir ilgisi olmadığını söyleyen Kurmay Yarbay Yongacı'nın iddialarını kamera kayıtları ve diğer deliller çürüttü. İdddianameye göre Yongacı, FETÖ'nün en yoğun örgütlendiği yerlerden olan Hava Kuvvetleri'nin İstihbarat Başkanlığı'nda görev yaparken 2011'de MİT'e geçiş yaptı.

'YATAKHANEDE YATTIK'

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından Akıncı Üssü'nde sivil kıyafetlerle yakalanan Yongacı ifadesinde Albay Ali Durmuş'un 15 Temmuz'da evine gelerek "Akşam bir harekât planlaması var, Akıncı'ya gelir misin?" dediğini söyledi. Yongacı ifadesinde şunları kaydetti: "Ben Akıncı'yı bilmiyordum. Saat 20.00 gibi sivil kıyafetlerle çıktım. Ali Durmuş Albay ile sivil bir araçla Akıncı'ya gittik. Yemek odası gibi bir yere oturduk. Yarbay Bircan Ermaya geldi. Dışarı çıkmak istedik ama buna müsaade edilmedi.







MİT'ten birilerini aramak aklıma gelmedi. Yemekhane bölümünde iki kişi ellerinde haritalarla sürekli bir yerlerle konuşuyorlardı. Uçak seslerini duydum, Tuğgeneral Hakan Evrim'i gördüm. Akın Öztürk 3-4 defa gidip geldi. Ortada saçma sapan bir kalabalık vardı. Darbe görüntüsü yoktu. Televizyondaki haberleri gördüm. Telefonum vardı ama kimseye haber vermedim. Sabah 9-10 sıralarında teslim olup olmamayı tartıştık. 'Üssü terk edin' şeklinde anonslar duyduk. Silah almamız istendi ancak ben almadım. Polislerin gelmesini bekledik. Murat Çınar ile yatakhaneye girip yattık. Özel Harekat gelip bizi aldı."

İddianamede, 207. sıradaki sanık olarak yer alan Yongacı'nın FETÖ üyesi olduğu, darbe günü ve gecesi yetkisi olmadığı halde Akıncı'da bulunduğu, darbecilerin verdiği görevleri yaptığı ve darbeye katıldığı belirtilerek cezalandırılması isteniyor. (Milliyet)

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