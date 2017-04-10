O terörist CHP üyesi çıktı

Terör örgütlerinin eylemlerine çanak tutan CHP'nin ismi yine skandal olayın ardından ortaya çıktı. Teröristlere 'cici çocuk' 'arkadaş' muamelesi yapan Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, DHKP-C'li eşkıyalara kol kanat geriyor. Dün akşam İstanbul Okmeydanı'ndan kahvehane basıp 'hayır' propagandası yaptıktan sonra 'evet' diyenleri tehdit eden Umut Güney isimli teröristin CHP Bahçelievler Gençlik Kolları Üyesi olduğu belirlendi.





CHP'Lİ VEKİL TERÖRİSTE DESTEK VERMİŞ

'Evet' diyenleri ölümle tehdit eden CHP'li terörist Umut Güney, daha önce de Cumhuriyet gazetesi önündeki eylemde gözaltına aldığı belirlendi. Güney'in gözaltına alınmasıyla harekete geçen CHP'li vekil Barış Yarkadaş, "CHP Bahçeliever Gençlik Kolları üyemiz Umut Güney, Cumhuriyet'in önünde gözaltına alınmıştır. Derhal bu haksız gözalıya son verilmelidir" şeklinde tweet atarak DHKP-C'li teröriste destek çıkmıştı.







Bunun yanı sıra CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu da emniyete giderek gözaltına alınan Güney'e sahip çıkmıştı.





KILIÇDAROĞLU İLE DE FOTOĞRAFLARI VAR

'Evet' diyenleri ölümle tehdit eden CHP'li terörist Güney'in Kılıçdaroğlu ile de fotoğrafları sosyal medyada dolaşıma sokuldu.