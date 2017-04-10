Okmedyanı'nda EVET'çileri tehdit eden silahlı vemaskeli teröristler yakalandı!

DHKP-C'DEN SİLAHLI TEHDİT: EVET'E İZİN VERMEYİZ

İstanbul Okmeydanı'nda silahlı bir grubun kahvehane basarak, 'hayır' propagandası yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yüzleri maskeli ve silahlı bir şekilde kahvehaneye giren teröristler, vatandaşları silahla tehdit ederek kendilerini dinlemelerini istedi. Örgüt üyeleri, mahallelerinde 'evet' propagandasına izin vermeyeceklerini söyledi. Kendilerini Cephe milisleri olarak adlandıran teröristler, AK Parti ve MHP propagandasında da izin vermeyeceklerini, bu çalışmalara katılanları cezalandıracaklarını ileri sürdü. Polis eli silahlı teröristleri yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS HEMEN TAKİBE BAŞLADI

Hemen ardından emniyet ekiplerinin hızlı takibi başladı. Tespitlerin ardından izleri sürülen kahvehane basarak referandumda evet oyu kullanacakları tehdit eden silahlı grubun üyeleri yakalandı. Daha önce bir çok eyleme katıldıkları ve DHKP-C'li oldukları tespit edilen şüpheliler sorguya alındı.

Teröristler kahvehane basıp 'evet' diyenleri tehdit etti