Trump’ı etkileyen kare!

Esed rejiminin kimyasal saldırısına Tomahawk füzeleriyle karşılık veren ABD'nin başkanı Donald Trump, kamuoyuna Abdulhamid El-Yusuf'un ikizleriyle olan fotoğrafını görünce çok etkilendiğini ve bunun üzerine "Suriye'yi vurun" emri verdiğini söylemişti. Acılı baba El-Yusuf "ABD'nin Suriye'yi vurduğunu, Türkiye'de televizyonlardan öğrendim. Önce çok sevindim ama sadece bir noktanın vurulduğunu duyunca da üzüldüm. Bunu yeterli bulmuyorum. Çünkü Esad'ın çok sayıda askeri üssü var ve sivillere ölüm saçmaya devam ediyor. Ülkemde çok büyük bir dram yaşanıyor. Bütün dünyaya sesleniyorum. Artık insanlar ölmesin. Bu katliam durdurulsun. Beşar Esad artık insanları öldürmesin." dedi.