YTÜ iddianamesinde çarpıcı ayrıntılar: Para aktarımında Bank Asya notu

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Prof. Dr. Abdullah Bal, Doç. Dr. Bülent Vural, Prof. Dr. Celal Kocatepe, Doç. Dr. Deniz Güney, Prof. Dr. Mehmet Uzunoğlu, Prof. Dr. Muğdeşem Tanrıöven, Doç.Dr. Tamer Çoşkun ile öğretim üyeleri ve memurlar Bünyamin Yağcıtekin, Harun Akif Kabuk, İbrahim Özbek, Kadir Kahveci, Mehmet Rıfat Kamber, Muhammed Çinkaya, Mustafa Başıbüyük, Mustafa Dağcan Baştürk, Osman Gürbüz, Özkan Şen, Selahattin Aydoğdu, Serdal Şahin, Turgut Kocatürk, Yusuf Duran ile Köksal Avincan katıldı. Duruşmada 13 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, sanıkların kimlik tespitleri ve yoklamanın yapılmasının ardından iddianamenin özetinin okunmasına geçildi.

İddianame okunduktan sonra tutuklu sanıkların savunmasının alınmasına geçilecek.

REKTÖRLÜKTEN SAVCILIĞA YAZI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 360 sayfalık iddianamede, YTÜ Rekto¨rlu¨gˆu¨ tarafından darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 26 Temmuz 2016 tarihli yazıda, "15 Temmuz 2016'da FETO¨ tarafından darbe kalkıs¸ması bas¸latıldığı, halen devlet imkanları kullanılarak c¸es¸itli fiili saldırı ve tehdit yo¨ntemleriyle kaos ortamı yaratılarak su¨rdu¨ru¨lmeye c¸alıs¸ıldığı" bilgisinin yer aldığı belirtildi. İddianameye göre yazıda şunlar kaydedildi:

"Su¨regelen ac¸ık tehditleri dikkate alarak üniversitemizde go¨revli olup, bu o¨rgu¨t ile bagˆı kuvvetle muhtemel olan ve üniversite imkanlarını bu amac¸ ic¸in kullanma s¸u¨phesi bulunan ve listede isimleri belirtilen personelimizin, kurumumuz ve devletimizin gu¨venligˆini korumak amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137. ve 140. maddeleri geregˆince ac¸ıgˆa alınmaları rekto¨rlu¨gˆu¨mu¨zce uygun bulunmus¸ ve YO¨K'e bildirilmis¸tir. Cezai sorus¸turma ac¸ısından degˆerlendirilmek u¨zere liste tarafınıza go¨nderilmektedir."

Rekto¨rlu¨k tarafından yu¨ru¨tu¨len c¸alıs¸malar sonucunda, FETO¨/PDY ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatı ya da o¨rgu¨te destek veya mu¨zahereti bulundugˆu s¸u¨phesi olan personele ait listenin de yazıyla beraber bas¸savcılıgˆa go¨nderildigˆi aktarılan iddianamede, s¸u¨pheliler hakkında "FETO¨/PDY'ye üye olmak" suc¸undan sorus¸turma bas¸latıldığı hatırlatıldı.

PARA AKTARIMINDA NOT: BANKA ASYA BATIRILAMAZ!

Tüm şüphelilerin Bank Asya'da hesapları olduğu ve örgüt talimatı sonrası bu hesaplarına para aktardıklarının tespit edildiği belirtilen iddianamede, tutuklu 14, adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan 6, hakkında yakalama emri bulunan 13 olmak üzere toplam 33 şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığının anlaşıldığı bildirildi.

İddianamede, 7'si profesör akademisyenle memur olarak görev yapan şüphelilerin, Bank Asya'daki hesap hareketliliği de detaylandırıldı. Şüphelilerin bu bankaya hangi tarihlerde para yatırdıkları ve bu paraların nasıl kullanıldığının anlatıldığı iddianamede, çoğu hesap hareketinin şüpheli olduğu ve bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) denetimine tabi tutulduğu tarihlerde, FETÖ'nün talimatı sonrası çok sayıda para aktarımı yapıldığının görüldüğü değerlendirmesi yapıldı.

Tutuklu şüphelilerden Kadir Kahveci'nin, Bank Asya hesaplarında örgüt talimatı sonrasında yoğun hesap hareketlerinin yaşandığı kaydedilen iddianamede, Kahveci'nin başka bir banka hesabı u¨zerinden Bank Asya'daki hesabına, TMSF denetimcilerinin bu bankaya gittiği tarih olan 4 Şubat 2015'te, "Bank Asya batırılamaz" açıklaması olan 161 lira gönderdiğinin göru¨ldüğü ifade edildi.

Şüphelilerin sosyal medya paylaşımları ile örgüt lehine eylemlerinin de sıralandığı iddianamede, tüm şüpheliler hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.