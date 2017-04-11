Adana'da terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda ekipler, zırhlı araç ve uzun namlulu silahlarla sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, belirlenen bölgelerde evlerin içi ve bahçeleri ile araçlarda detaylı arama yaptı.

Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. İkamet değişikliği nedeniyle adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.



'Referandumu provoke edecek 6 kişi gözaltında'



TEM ekipleri ve Özel Harekat polislerinin desteği ile önceden belirlenen 20 farklı adrese 400 polisle baskın yapıldı. Terör yuvası mahallelere önce zırhlı araçlar ve ellerinde uzun namlulu silahlarıyla özel hareket ekipleri girip geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından söz konusu evlere girildi. Düzenlenen operasyonda , referandum seçimleri provoke edecekleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine getirildi. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan operasyonda firari olan 10 şahısı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.



Öte yandan, operasyonu takip eden gazetecilerde, terör örgütünün hedefinde yer aldı. Gözaltına alınan bir zanlının yakınları gazetecilere taşlarla saldırmak istedi ancak araya giren polis buna izin vermedi. Daha sonra polis gazetecileri bölgeden uzaklaştırdı.