Avrupa'nın şer ittifakı!

Darbelere zemin hazırlayan koalisyon hükümetlerine son veren, istikrarı sağlayacak anayasa ve sistem değişikliği 16 Nisan'da oylanacak. Türkiye'yi prangalarından kurtaracak bu adım Almanya, Hollanda, İsveç ve Avusturya olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki faşistleri rahatsız etti. Devlet televizyonlarında 'hayır' propagandası yapıldı. Yeni anayasanın anlatılacağı miting ve konferanslara izin verilmedi. 'Hayır' kampanyalarına ise açıktan destek sağlandı. 'hayır' oyu verilmesi için Türkçe manşetler atıldı. İşte 'bu kadarına da pes' dedirten tablo;Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Türkiye'nin başkanlık sistemi ile AB üyesi olması gerçek dışı" diyerek 40 yıldır ülkemize adeta havuç gibi gösterilmeye çalışan AB üyeliği tehdidini savurdu. Alman Sosyal Demokrat Parti Başkanı Martin Schulz, "Türkiye'de uygulanmak istenen başkanlık sistemi er ya da geç başarısız olacaktır" diyerek eski Türkiye alışkanlığıyla Türkiye'ye ayar vermeye kalktı. Alman milletvekili Claudia Roth eline "hayır" yazarak sosyal medyadan fotoğrafını paylaştı.HDP, CHP ve ÖDP'nin birlikte organize ettikleri "Berlin Hayır Diyor" etkinliğine adeta devlet töreni muamelesi yapan ikiyüzlü Alman otoriteleri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın toplantısını iptal etti. Alman devlet televizyonu ARD'de 'hayır' propagandası yapıldı. Hatta Alman devlet çocuk kanalı Kika TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüsüyle 'hayır' klibi gösterildi. Alman Bild gazetesi Türkçe ve Almanca yayımladığı haberde "Atatürk olsa 'hayır' derdi" diyerek Türkiye'nin milli değerleriyle oynama küstahlığına imza attı. PKK'nın temsilcilerinin miting ve yürüyüşlerine de izin verildi.Hollanda'da ırkçı siyasi parti lideri Geert Wilders'in kışkırmalarıyla Avrupa demokrasi tarihine utanç tablosu olarak geçecek bir skandal yaşandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Rotterdam'daki Türkiye'nin konsolosluk binasına girişi engellendi, makam aracına polisler tarafından silah doğrultuldu. Hollanda polisi, olayı protesto eden vatandaşlara atla ve köpekle saldırdı. Hollanda'nın De Telegraaf gazetesi; gurbetçi Hüseyin Kurt'un bacağını köpegin ısırdığı fotoğrafı kullanarak 'Burada patron biziz' başlıklı manşet yaptı. Hollanda devlet televizylonu Nos TV, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun hayır kampanyasını yayımladı.İsviçre Bern'de PKK yandaşlarınca düzenlenen 'hayır' mitinginde, Erdoğan hedef gösterildi. Meclis'in önünde gerçekleşen ve polisin müdahale etmediği eylemde "Erdoğan'ı öldürün" pankartı açıldı. İsviçre'nin Blick gazetesi Erdoğan'a hakaretler etti.Avusturya Başbakanı Christian Kern; "Türkiye'de başkanlık sistemi olursa AB'nin para musluğunun kapatılması gerekiyor" diyerek akıllara ziyan bir açıklama yaptı. "Erdoğan referandum için Avusturya'ya gelmesin" denildi. Avusturya'da ilkokul öğrencilerine, anayasa ve sistem değişikliğiyle ilgili yanlış bilgilerin yer aldığı dergiler dağıtıldı. PKK terör örgütüne silah taşıdığı görüntüleri yayımlanan firari HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız, partililerle Avusturya'da bir araya geldi.İsveç Başbakanı Stefan Löfven, 16 Nisan'daki referandum için "Türkiye'deki gelişmelerden endişeliyiz" diye anlamsız bir dğerelendirmede bulundu. AP Yeşiller Grubu Başkanı Ska Keller "Başkanlık sistemini isteyen Erdoğan'a, AB müzakereleri kesilerek, silah satışının durdurularak ve ekonomik yardımlara son verilerek cevap verilsin" dedi. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker "Başkanlık sistemi ve anayasa değişikliğindeki retorik, Avrupa konserine tiz bir ses etkisi yapıyor. Ben armoni tutkunu birisi olduğum için, böyle tiz dil vuruşlarını sevmiyorum" diyerek küstahlaştı. ABD'de Neocon'ların mafyalaşmış ismi olan eski Pentagon çalışanı Michael Rubin sosyal medya hesabında "Erdoğan artık yolun sonuna geldi" yazdı. FETÖ'cülerin dümen suyunda giren Rubin bu sözleriyle Türkiye Cumhurbaşkanı'nı açıkça tehdit etme densizliğini gösterdi.PKK elebaşılarından Cemil Bayık "Erdoğan ve Bahçeli el ele vermiş, anayasa oluşturacakmış. Amacı elbette PKK'yı ortadan silmektir" diyerek 'hayır'cı elini açık etti. KCK elebaşı Mustafa Karasu da "Bu referandumda 'hayır' demek önemlidir. 'Hayır' önemli başlangıç olacak" açıklaması yaptı. KCK Yürütme Konseyi Üyesi ve Avrupa sorumlusu Rıza Altun "Anayasaya 'hayır' oyunun kesinlikle verilmesi gerekiyor ve kesinlikle anayasanın çıkmaması gerekiyor" dedi. TKP/ML, PKK, THKP-C/ MLSPB, MKP, TKEP-LENİNİST, TİKB, DKP, Devrimci Karargah, MLKP ve Proleter Devrimciler Koordinasyonu'nca "Anayasaya karşı 'hayır' demeyi dönemin devrimci bir görevi olarak görüyoruz" denildi. FETÖ'nün kara kutusu olan ve Balyoz kumpas davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Tuncay Opçin de "Hayır'da, hayır vardır diyorum" dedi.