ByLock çıkan müdüre takipsizlik

3. sınıf emniyet müdürü Hakan Yıldırımoğlu adına kayıtlı telefondan ByLock çıktı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırımoğlu hakkında jet hızıyla takipsizlik kararı verdi.

SORGULAMA YAPTI

İddiaya göre Malatya İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan 3. Sınıf emniyet müdürü Hakan Yıldırımoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendisi adına kayıtlı 20 telefon hattını ayrı ayrı sorguladı. Kendi üzerine kayıtlı telefona ByLock yüklendiğini tespit etti. Bu sırada Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından önce Ankara il emrine daha sonra ise kritik bir görev olan Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne atandı. Hakan Yıldırımoğlu'nun, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan eşi Müzeyyen Yıldırımoğlu da Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine atandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyet müdürünün kendi başvurusu üzerine kendisi ve kardeşi Furkan Yıldırımoğlu hakkında soruşturma başlattı. Telefon hattını Müdür Hakan Yıldırımoğlu'nun kardeşinin kullandığı iddia edildi. Aynı günde iki kardeşin de şüpheli olarak beyanları alındı. Ancak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan Yıldırımoğlu hakkında başlatılan soruşturmada deliller bile tam anlamıyla toplanmadan 1 günde takipsizlik kararı verdi. Telefonu kullanan kardeşi ise tutuklamaya bile sevk edilmeye gerek görülmeden adli kontrolle serbest kaldı. Daha sonra Furkan Yıldırımoğlu'na hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında dava açıldı.

Yıldırımoğlu, savcılıkta verdiği ifadede kardeşine sahip çıktı. Kardeşinin FETÖ'cü olmadığını, ByLock uygulamasını bilerek telefona yüklediğini zannetmediğini belirtti. Furkan Yıldırımoğlu da hattı kendisinin kullandığını, fakat ByLock yüklemediğini, hattın abisi adına olduğunu, ByLock'un çalıştığı iş yerindeki wi-fi'den indirilmiş olabileceğini savundu.

Olayın duyulmasından sonra Hakan Yıldırımoğlu, Ankara TEM Şube Müdürlüğü görevinden alınarak kızak görev olarak nitelenen Polis Akademisi'ne öğretim görevlisi olarak atandı.