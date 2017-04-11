Çağlayan Adliyesi'nde 'adli görüşme odaları' açıldı

Çağlayan Adalet Sarayında, suç mağduru çocuklar, şiddet mağduru kişiler ile zanlıların ifade ve beyanlarının alınmasında kendilerini daha rahat hissetmeleri amacıyla kurulan "adli görüşme odaları" faaliyete geçti.

Çağlayan Adalet Sarayının Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunun bulunduğu 7. katında kurulan ''adli görüşme odaları'' 3 Nisan günü faaliyete geçti. Ses ve görüntü sistemiyle donatılan odalarda, ifadeleri alınacak kişilerin bu süreçte yanlarında psikologlar, pedagoglar ve sosyal hizmet uzmanları yer alacak.

Gözlem odasından alınan ifadeler, hakim- savcı ve avukatlar tarafından takip edilebileceği gibi mahkemeler de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bu odalara bağlanabilecek.

AGO odaları yan yana kurulan bekleme, görüşme ve gözlem olmak üzere 3 odadan oluşmakta olup, Çağlayan adliyesinde 2 takım Adli Görüşme odası bulunmaktadır.

BEKLEME- GÖRÜŞME- GÖZLEM

Bekleme odası, Görüşme yapılacak kişilerin görüşme öncesi bekledikleri, kişilerin kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak üzere farklı yaş grupları dikkate alınarak televizyon, oyuncak, resim kağıtları minder ve koltuklarla dizayn edildi. Görüşme odası, Uzmanlar eşliğinde ifadesi alınacak kişilerle görüşmelerin yapıldığı, uzmanların kulaklık sayesinde gözlem odasında bulunan savcı, hakim avukatlar tarafından yönlendirilen soruları kişilerin yaş gruplarına göre onların anlayacağı şekilde sorularla görüşmelerin sağlanacak. Yapılan bu görüşmelerin izlendiği odaysa gözlem odası.

AGO KOORDİNATÖRÜ ANLATTI

Konuyla ilgili bilgi veren Çağlayan Adliyesi Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu müdürü Nermin Badem, aynı zamanda AGO koordinatörü. Nermin Badem, " Adli Süreç içerisinde yer alan mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar ile cinsel suç, aile içi şiddet mağdurları ve kırılgan grupların ikincil bir travmaya maruz kalmamalrı için uygun ortamda görüşmelerinin yapılması için kurulan bu odaların koordinatörü olarak çocukların da yüksek yararı ön plandadır. Bu kişilere huzuru ve rahatının sağlanması, AGO'ların işlevlerini yerine getirmesi kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz" dedi.