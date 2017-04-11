Darbe girişimini havada öğrendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun 15 Temmuz gecesi "kontrollü kaçış"ının en yakın tanığı oldu. Yazıcı o geceyi şöyle anlattı:
Kılıçdaroğlu ile uçağın en ön koltuklarında yan yana oturduk, selamlaştık. Dış politika ile ilgili bir toplantısı olduğu için İstanbul'a gittiğini söyledi. İstanbul'a yaklaşırken Kılıçdaroğlu'nun koruması köprülerin tanklarla kapatıldığı bilgisini getirdi. Ben terör saldırısı tehdidi olduğu için böyle bir şey yapıldığını düşündüm. O da 'ne olabilir ki' dedi. Bunun üzerine yasak olmasına rağmen telefonlarımızı açıp bilgi almaya çalıştık. Bir süre sonra tekrar korumaları yanına gelerek, 'Ankara'da jetler uçuyormuş' bilgisini verdi. Bunun üzerine darbe olabileceğini konuştuk ve "bu devirde darbe mi olur" yorumu yaptık.
Uçağımız 23.00'e doğru havaalanına indi. Servis aracında konuşmadık. Çünkü o sırada herkes telefonla konuşup bilgi almaya çalışıyordu. Kılıçdaroğlu kendisini karşılayanlarla VIP salonuna gitti. Ben Ankara'da olmanın daha doğru olacağını düşündüm. Ankara için bilet aldım. Ama kısa süre sonra uçuşlar durduruldu.
Havaalanından ayrılırken darbeye karşı ortak bir duruş ortaya konması için Kılıçdaroğlu ile konuşmak istedim ama bana "O ayrıldı" bilgisini verdiler.