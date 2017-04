"Darbecilerle ne konuştunuz Kılıçdaroğlu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber, A News ve A Haber Radyo ortak canlı yayınında gençlerin sorularını yanıtladı. 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anlarını yorumlayan Erdoğan, "Tankların önüne gelen o ışıldaklı araçla darbecilerle orada konuşuyorlar, görüşme yapıyorlar ve darbecilerle ne konuştunuz, ne görüştünüz? 12 dakika telefon görüşmesi var, ne görüştün?" ifadelerini kullandı.

"Darbecilerle ne görüştün Kılıçdaroğlu"

"DARBECİLERLE NE KONUŞTUN KILIÇDAROĞLU"

Bunun izahı çok kolay. On binler o gece orda. Ben Marmaris'ten çıkarken önce facetime'da bir duyuru yaptım. Bütün halkımı meydanlara çağırdım. Bİr kurnazlık daha yapıyor, yalanı çok iyi söyler. 'Beni haberdar etseydi ben de orda beklerdim kendisini' diyor. Hale bak. On binler orda, kendisi VIP'de duruyor. Yanımıza arkadaşlar geldi, dediler ki, 11,5 gibi dediler bana, Kılıçdaroğlu VIP'den geldi ve bir yere gitti dediler, onlar da bilmiyorlar. Tabii biz bunları sonra öğreniyoruz. Bak şimdi çok daha enteresan görüntüler çıktı. O esnada meğerse tankların önüne gelen o ışıldaklı araçla darbecilerle orada konuşuyorlar, görüşme yapıyorlar ve darbecilerle ne konuştunuz, ne görüştünüz? 12 dakika telefon görüşmesi var, ne görüştün? Hani sen FETÖ'nün gazetesine röportaj vermiştin. Geçen akşam bir radyo kanalında bir görüşme yaptım, dedi ki 'benim de onunla görüşmem var, bana da aynı şeyi söyledi' dedi, 'Darbe olursa ilk defa tankların üzerine ben çıkarım' dedi bana. E peki bu ne perhiz, ne lahana turşusu. Niye kaçıp gittin? Hadi gelseydin ya orada bak on binlerce insan var. Sen de onların arasına karışsaydın. Bu iş kürek işi değil, yürek işi, yürek. Çekti gitti. Dedim ya yalan bunda diz boyu. Ben zaten buna diyorum, bu yalan makinesi. Böyle bir durumu var, işte görüntü ortada...