Diyarbakır'da patlama sesi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde şiddetli bir patlama sesi duyulması üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Patlamanın polis okulu yakınında gerçekleştiği belirtiliyor...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün ek binası içindeki atölyede patlama meydana geldi. Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi.

DHA Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan, CNN Türk canlı yayınında patlamayla ilgili şunları söyledi:

"Saat 10.45 sıralarında Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sesi Diyarbakır merkez ilçelerinin hemen hemen hepsinde duyuldu. Gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

PANZER TAMİRİ SIRASINDA PATLAMA YAŞANDI

Diyarbakır' daki patlamanın, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Bağlar'daki ek binasının içerisindeki atölyede panzer tamiri sırasında meydana geldiği bildirildi.

Diyarbakır Bağlar'daki patlamadan ilk görüntüler





