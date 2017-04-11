FETÖ imamı istedi gazeteci Abdurrahman Şimşek'in evi için arama kararı çıktı!

FETÖ'nün Türkiye imamı Mustafa Özcan bir süre önce avukatı aracılığıyla Sabah gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçeside, Abdurrahman Şimşek'in, FETÖ'cü Mustafa Özcan'a Twitter üzerinden iftira ve hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü. Dilekçeyi işleme alan Cumhuriyet Savcısı Metin Sarıhan, CMK 134 madde gereğince gazeteci Abdurrahman Şimşek'in, ev ve işyerinde arama yapılmasını istedi.

Savcı ayrıca, Şimşek'in bilgisayarının da incelenmesini ve incelemeye konu ekran görüntülerinin çıktılarının alınmasını talep etti.

ŞİMŞEK'TEN SERT TEPKİ

Bugüne kadar FETÖ hakkında yaptığı onlarca haber ile örgütün hedefindeki isimlerden biri olan gazeteci Abdurrahman Şimşek, alınan bu karara çok sert tepki gösterdi.

Alınan bu kararın, 17/25 Aralık kumpasından bir yıl sonra bile örgütün Türkiye İmamı'nın yargı üzerindeki gücünü gösterdiğini belirten Şimşek, "FETÖ Türkiye İmamı şikayetçi, halen görevdeki savcının 24.11.2014'teki skandal kararını okuyun ve görün! Kararı veren de utansın! Ve bu kararı veren savcı ise şimdi Kartal Başsavcı vekili!" ifadelerini kullandı.