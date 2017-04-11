FETÖ’nün kozmik avukatı kaçacak mı?

"FETÖ'nün kozmik avukatı" olarak adı gündeme gelen ve hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapılan birçok ünlü ismin avukatlığını yapan Çağrı Çetin'in muhtemel FETÖ soruşturmalarından kaçmak için tüm Fetullahçı teröristlerin avukatlığından ayrıldığı ortaya çıktı. Bu da, Çetin yurt dışına mı kaçıyor sorusunu akıllara getirdi.

Cezaevindeki birçok FETÖ'cü teröristin avukatlığını yapan Çağrı Çetin'in müvekkilleri arasında HSYK eski 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, Hrant Dink cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklanan Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün, FETÖ'nün medya yapılanmasında tutuklanan gazeteci Ufuk Şanlı bulunuyordu. FETÖ'cülerin avukatının aynı zamanda CNN Türk'ü de içerisinde barındıran Doruk Televizyon ve Radyo A.Ş.'nin de avukatı.

Yine FETÖ'nün lehine yazıları ve sosyal medya mesajlarıyla tanınan gazeteci Levent Gültekin'in, FETÖ'den tutuklanan Şike davası hakimi Mehmet Ekinci'nin ve hitleri yüksek bir internet sitesinin yöneticilerinin de avukatlığını yapan Çağrı Çetin, İzmir merkezli yürütülen 'Askeri Casusluk Kumpası Davası' mağdurlarından Narin Korkmaz'ın da avukatlığını yaptı.

ÇAĞRI ÇETİN KENDİNİ AKLAMA DERDİNE DÜŞTÜ



FETÖ'nün kozmik avukatı Çetin, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında tutuklanan eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un dosyasından çekildi. Okur'un avukatı Çağrı Çetin, Şike davasının tutuklu hakimi Mehmet Ekinci'nin dosyasından da çekilme kararı aldı.

Av. Çetin, Ekinci'nin dosyasından çekilme kararını Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Av. Çetin, tutuklu gazeteciler Ercan Gün ve Ufuk Şanlı'nın da dosyadan çekilme kararı aldı.

Bu kararları Çağrı Çetin'in kendini FETÖ'cülükten aklama amaçlı bir "kaçış operasyonu" olarak değerlendirildi.

FETÖ'cülerle böylesi ilişkisine rağmen Çetin hakkında hiçbir soruşturma açılmaması da skandal olarak yorumlandı.