Firari generaller Ankara'da yakalandı

Malatya'da görülen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen ve Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkartılan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı FETÖ'cü Tümgeneral Avni Angun ve Tuğgeneral Ersin Yıldırım Ankara'da yakalandı. Her iki generalin de Malatya'ya götürüleceği belirtildi.

TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada tahliye edildikten sonra hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun Ankara'da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davanın bir önceki duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edilen Angun hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verildi.

Angun'un Ankara'da olduğunun belirlenmesinin ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

Avni Angun'un işlemlerinin ardından Malatya'ya gönderileceği öğrenildi.

SIKIYÖNETİM KOMUTANI OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞ

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın dünkü duruşmasında Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen Angun'un "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilmiş olması, talep ettiği tanıkların halen dinlenilmemesi, dosyadaki eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle tutuklanmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti de dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Ersin Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti.

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