Gençler soruyor Erdoğan cevaplıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'da yapılacak olan tarihi referandum öncesi Türkiye'nin gençleri ile buluştu. Gençler soruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan atv, a haber, a news ve a haber radyo ortak canlı yayınında yanıtlıyor. Programı sabah.com.tr'den de an be an takip edebilirsiniz....

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

BU İŞİN TEK ADAMLIKLA ASLA ALAKASI YOK

Bu süreçte Cumhurbaşkanı-Başbakan ikilemi ortadan kalkıyor. Sadece Cumhurbaşkanı olacak. Ama Cumhurbaşkanı'ınn altında da bir, iki bilemedin üç kendisine başkan yardımcısı olacak ve bu başkan yardımcılarıyla yürüyecek. Yasama kendi görevini yapacak, yürütme olarak başkan daha güçlü olarak kendi görevini yapacak, yargı da görevini yapacak. Tek adamlık söz konusu değil. Bu düzenlemeyle yürütme güçlendiriliyor. Bu işin asla tek adamlıkla alakası yok.