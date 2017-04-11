Generallerin FETÖ imamı tutuklandı!

Fethullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri'ndeki yapılanması çerçevesinde Eskişehir muharip hava kuvvetleri komutanlığında albay ve generallerden sorumlu imam olduğu iddia edilen İbrahim Yakut hakkında geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmişti. Daha önce Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenilen Yakut, 1 Nisan'da Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın talimatıyla Eskişehir'deki evinde gözaltına alınmıştı.

Adresinde hava kuvvetlerine ait Brove rozetler ele geçirilen ve 2014 yılında Bank Asya'da hesap artışı tespit edilen Yakut, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma savcısı Can Tuncay tarafından ifadesine başvurulan Yakut, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçu kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklamaya sevk edildi. Şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği atılı suç kapsamında İbrahim Yakut'un tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama kararında bir itirafçının İbrahim Yakut ile FETÖ evinde irtibat kurduğunu anlattığı belirtildi.

İbrahim Yakut'un Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu ve KHK ile açığa alındığı öğrenilmişti.