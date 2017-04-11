Gurbetçiler tehditlere boyun eğmeyip sandığa koştu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve anayasa değişikliği referandumu için 57 ülkedeki 121 yurtdışı temsilciliğinde oy kullanımı sona erdi. 2 milyon 972 bin 676 kayıtlı seçmenden, 1 milyon 400 bin 46'sı oyunu kullandı.



ALMANYA'DA ORAN YÜZDE 48

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Başkanı Zafer Sırakaya, "Son güne kadar ilgili ülkelerin ve PKK'lı teröristlerin engellemeleriyle karşılaştık. Vatandaşımız bu tehditlere pabuç bırakmadı. 1 Kasım seçimlerinde yurtdışında yüzde 44.92'lik bir seçime katılım oranı vardı. Şimdi ise katılım oranı yüzde 47.1 olarak belirlendi. Bu bir rekordur. Bugüne dek hiçbir diyaspora, yüzde 50'lik bir oranla ülkesinin seçimine katılım gerçekleştirmemiştir. Avrupa'da yerel seçimlerde bile yüzde 50'lere ulaşılamadığını göz önüne alırsak, bu toplum ülkesiyle bağını korumuş, müdafaa etmiş ve önümüzdeki süreçte de muhafaza ve müdafaa edecektir." dedi. Gümrüklerde oy kullanımı ise 16 Nisan'a kadar devam edecek. 1 Kasım 2015 seçimlerinde yurtdışında kayıtlı 2 milyon 899 bin 69 seçmen bulunuyordu. Bu yıl yurtdışındaki seçmen sayısı 73 bin 607 kişi artarak 2 milyon 972 bin 676 oldu. Referandum için 57 ülkede, 121 seçim bölgesinde toplam 501 sandık kuruldu. Oyların 73 bin 976'sı gümrüklerde kullanıldı. Gümrüklerdeki oy kullanımının 47.1'lik katılım oranını artırması bekleniyor.



HOLLANDA'YA TOKAT GİBİ CEVAP

Yurtdışında en fazla oyun kullanıldığı ülke de yine en fazla Türk vatandaşının yaşadığı Almanya oldu. 13 noktada 122 sandığın kurulduğu Almanya'da, 1 milyon 430 bin 127 kayıtlı seçmenden, 660 bin 780'i oyunu kullandı. Almanya'da yaşayan ve gümrükte oy kullananlarla beraber bu sayı 697 bin 405 oldu. Böylece Almanya'da seçime katılım oranı yüzde 48.77 olarak gerçekleşti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı diplomatik teamüllere aykırı olarak Türk konsolosluğuna almayan, Türk vatandaşlarına da köpeklerle saldırılan Hollanda'da da seçime katılım yüksek oldu. 252 bin 841 seçmenin bulunduğu Hollanda'nın Amsterdam, Rotterdam ve Deventer kentlerindeki konsolosluklarda toplam 73 sandık kuruldu. Hollanda 123 bin 495 kişi oy kullanırken, seçime katılım oranı da yüzde 48.84 oldu. Kanada genelinde kayıtlı 24 bin 767 seçmenden 11 bin 729'u oy kullandı. Kanada'da referandum oylamasına katılım oranı yüzde 48 oldu. Öte yandan Avrupa'daki oy torbalarının 3 THY uçağıyla bugün sabahtan itibaren çeşitli kentlerden alınarak gün içinde doğrudan Ankara'ya götürüleceği açıklandı. Yurtdışındaki diğer ülkelerden getirilecek torbalar ise tarifeli seferlerle önce İstanbul'a, buradan da Ankara'ya gönderilecek.