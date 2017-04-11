Hadsiz Hüsnü

Anayasa değişikliğini öngören referandumla ilgili "evet diyenleri denize dökmekle" tehdit eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, "hadsizliğini" bu defa kendi seçim bölgesinde terör estirdi. Konya'da CHP'li vekilden sözleri nedeniyle özür bekleyen esnaf, vekilin şoförü tarafından darp edildi. CHP'li Bozkurt, Beyşehir ilçesinde ise vatandaşların "Denize dök hadi bizi" tepkisiyle karşılaştı.







BOZKURT TEHDİT ETTİ

Bozkurt partisinin referandum çalışmaları kapsamında gittiği Konya'da dün sabah bir esnafın tepkisiyle karşılaştı. CHP'li vekilin yanına yaklaşan esnaf Ali Çelebi, televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle vekilden özür beklediklerini söyledi. Bu sırada Bozkurt eliyle vatandaşı tehdit ederken, Bozkurt'un şoförü olduğu belirtilen kişi ise darp etti. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Burnu ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Ali Çelebi, hastaneye giderek darp edildiğine dair sağlık raporu aldı. Ardından polis merkezine giden Çelebi, vekilin şoförü hakkında şikâyetçi oldu. Konuşmak için Bozkurt'un yanına gittiğini belirten Ali Çelebi, "Televizyondaki sözleri nedeniyle milletten özür dilemesi gerektiğini belirttim. O sırada şoförü üzerime saldırdı" diye konuştu. Olayla ilgili AA'ya değerlendirmede bulunan Bozkurt ise "Esnaf ileri geri konuşunca bizim şoför arkadaşla karşılıklı itişmeleri oldu. İkisi arasındaki basit bir olay. Bana yönelik bir fiziki tecavüz kesinlikle söz konusu değil" açıklamasında bulundu.







"DENİZE DÖK HADİ BİZİ"

CHP'li vekil önceki gün de Konya'nın Beyşehir ilçesinde vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bozkurt'un konuşma yapacağı kahvehaneye girişi esnasında Türk bayrağı açan vatandaşlar "Denize dök hadi bizi" diyerek, yuh çekti. Bazı vatandaşlar ise "Vatan hainisiniz, Hüsnü alçak" sözleriyle tepki gösterdi. Olağanüstü güvenlik önlemi alındı.