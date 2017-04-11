İbrahim Okur’a avukat şoku

15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan İbrahim Okur'un avukatı Çağrı Çetin, dosyadan çekilme kararı aldı. Çekilme kararının dosyaya da sunulduğu öğrenildi.

Av. Çetin'in davasında çekilme kararı verdiği bir diğer isim ise Şike davasının hâkimi olarak bilinen Mehmet Ekinci. Halen, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekinci, geçen aylarda Yalova'da yakalanmıştı.

Av. Çetin, Ekinci'nin dosyasından çekilme kararını Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Av. Çetin, tutuklu gazeteciler Ercan Gün ve Ufuk Şanlı'nın da dosyadan çekilme kararı aldı.