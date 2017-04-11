İbrahim Okur’a avukat şoku

Giriş Tarihi: 11.4.2017 21:10
İbrahim Okur’a avukat şoku

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında tutuklanan eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı İbrahim Okur’un avukatı da dosyadan çekildi. Okur’un avukatı Çağrı Çetin, Şike davasının tutuklu hakimi Mehmet Ekinci’nin dosyasından çekilme kararı aldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan İbrahim Okur'un avukatı Çağrı Çetin, dosyadan çekilme kararı aldı. Çekilme kararının dosyaya da sunulduğu öğrenildi.

Av. Çetin'in davasında çekilme kararı verdiği bir diğer isim ise Şike davasının hâkimi olarak bilinen Mehmet Ekinci. Halen, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekinci, geçen aylarda Yalova'da yakalanmıştı.

Av. Çetin, Ekinci'nin dosyasından çekilme kararını Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Av. Çetin, tutuklu gazeteciler Ercan Gün ve Ufuk Şanlı'nın da dosyadan çekilme kararı aldı.

Kozmik avukat Çağrı Çetin

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İbrahim Okur’a avukat şoku
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