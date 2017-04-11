İdlib'de katliamın 'sarin gazı'na bağlı olduğu kesinleşti

Türkiye katil Esat Rejiminin İdlib'te gerçekleştirdiği 112 kişinin öldüğü ve 300'dan fazla kişinin etkilendiği kimyasal katliamı belgelendirdi. Sağlık Bakanlığı Hatay ilinde tedavi gören hastalarla, vefat eden hastalar üzerinde yaptığı incelemede Sarin gazı kullanıldığını tespit etti. iki farklı yöntem ile tespit edilen Sarin gazının Uluslararası Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW)' nin uluslararası kimyasal silah tanımı standardına uygun olduğu belirlendi.

BAKAN AKDAĞ TALİMAT VERDİ

Bakan Recep Akdağ'ın talimatı üzerine Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kimyasal katliamdan sonra Hatay'a getirilen hastalardan kanı ve idrar numuneleri alarak inceleme yaptı. İnceleme sonunda hazırlanan rapor Bakan Akdağ'a sunuldu. Edinilen bilgiye göre Bakana sunulan raporda şu bilgilere yer verildi:

"04.04.2017 tarihinde Suriye'nin İdlib bölgesinde meydana gelen kimyasal harp maddesi kullanımı sonucunda maruziyete uğrayan kurbanlardan; Hatay ilinde tedavi gören 10 hastadan 07.04.2017 tarihinde alınan kan ve idrar numuneleri 08.04.2017 tarihinde; Adana ilinde hayatını kaybeden 3 Suriye kurbanın otopsisi sırasında 06.04.2017 tarihinde alınan kan ve idrar numuneleri 10.04.2017 tarihinde; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kimyasal Savaş Ajanları Tanı ve Doğrulama Laboratuvarımızca teslim alınmış ve analizleri gerçekleştirilmiştir. Numunelere ait önişlemler ve analizde kullanılacak kromatografik cihazlara ait metod optimizasyon çalışmaları yapılmıştır.

Hayatını kaybeden Sait Hüseyin, Esme El Hasan, Muhammed Avat ile hatay ilinde halen tedavi gören Ahmed El Salih isimli kurbanların idrar numunelerinde sarin gazının metaboliti olan iso propil metil fosfonik asit (ımpa) tespit edilmiştir.

Sait Hüseyin isimli hayatını kaybeden Suriye vatandaşının idrarında; kimyasal savaş ajanı sarin gazının metaboliti olan iso propil metil fosfonik asit(ımpa) iki farklı yöntem ile tespit edilerek uluslararası tanımlama (uluslararası kimyasal silahları yasaklama örgütü -opcw-) standardı karşılanmıştır. Bu laboratuvar sonuçları saldırı ajanının sarin gazı olduğunu doğrulamaktadır."