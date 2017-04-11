İşte FETÖ'cü Tuğgeneral Caha'nın 15 Temmuz gecesi gönderdiği o mesaj

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki olaylara ilişkin aralarında eski Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Korgeneral Güvenç ve tuğgeneraller Caha, Boduroğlu, Çağlar, Soyraç, Nuhoğlu ve Tamer'in de bulunduğu 150 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede darbe girişiminin başarısız olması üzerine darbeci Tuğgeneral Erhan Caha'nın ağabeyine,

İddianamede tüm şüpheliler için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Şüphelilerin ayrıca "askeri komutanlıkların gasbedilmesi, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü yöneticisi olma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, suç delillerini gizlemeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından da cezalandırılmaları talep edildi.

BİR NUMARALI ŞÜPHELİ: ERHAN CAHA

İddianamede eski Kara Kuvvetleri Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı Tuğgeneral Erhan Caha bir numaralı şüpheli olarak geçerken, Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Korgeneral Yıldırım Güvenç, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı Tuğgeneral Adem Boduroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Rıza Çağlar ve tuğgeneraller Cüneyt Soyraç, İbrahim Lütfi Nuhoğlu, Mücahit Tamer ile Kurmay Albay Fehmi Atuk da şüpheliler arasında yer aldı.

KKK PERSONELİNE SAAT 22.00'DE DARBE TEŞEBBÜSÜ BİLDİRİLMİŞ

Şüphelilerin örgüt üyesi olmayan nöbetçi heyetini darbe girişimine başlamadan önce idari izinli olduklarını belirterek zorla kışlanın dışarısına çıkarttıkları, kendilerine karşı koyacaklarını düşündükleri müştekileri ise zorla alıkoyarak etkisiz hale getirdikleri ifade edilen iddianamede, "Şüpheliler, 15 Temmuz günü Kara Kuvvetleri Komutanlığının kalbi olan karargah binasını akşam saat 22.00 sıralarında ele geçirerek kendilerine Yurtta Sulh Konseyi tarafından verilen görevi yerine getirmişlerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah binası ve Kışlayı ele geçirerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin en kalabalık ve en büyük gücü olan Kara Kuvvetlerini kontrol etme imkanını kazanmışlardır" denildi.

"KIŞLADAKİ HERKES DARBE GİRİŞİMİNDEN HABERDAR EDİLDİ"

İddianamede, "Sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından KKK'yı ele geçirmesi için görevlendirilmiş olan şüpheli Erhan Caha, 15 Temmuz günü saat 21.00'den itibaren KKK'nın birçok bölgesinde TSK'nın yönetime el koyduğunu, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini, KKK'nın emir komutasının kendisinde olduğunu, kendisinden habersiz hiçbir işlem yapılmamasını karargah binasında bulunan tüm şüphelilere söyleyerek olay gecesi KKK kışlasında bulunan herkesi gerçekleştirilen darbe girişiminden haberdar etmiştir." denildi.

CAHA VE YILMAZ DARBE BİLGİLENDİRMESİ YAPMIŞ

Darbeci general Caha'nın görevlendirmesiyle KKK Destek Kıtalarını ele geçirmekle görevlendirilen şüpheli albay Hasan Yılmaz'ın da saat 21.30 ve 22.00 sıralarında, tüm destek kıtalarında görevli rütbeli ve askerlere iki ayrı bilgilendirme yaptığı belirtilen iddianamede, "TSK'nın yönetime el koyduğunu, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini, bu işin sonunun ya zafer ya da ölüm olduğunu..." söylediği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Yılmaz'ın tüm personeline saat 22.00 itibarıyla eylemlerinin darbe girişimi olduğunu söylediği belirtildi.

"ABİ YAPTIM BİR HATA"

Tuğgeneral Erhan Caha'nın, darbe girişimi başarısız olunca ağabeyine "Abi sağlığım iyi, bir daha görüşemeyebiliriz, tutuklanacağım, yaptım bir hata" mesajı gönderdiği tespit edildi. İddianamede, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Caha'nın cep telefonunda yapılan incelemede, 16 Temmuz 2016 günü saat 11.57'de durumunu soran ağabeyi İ. Caha'ya, "Abi sağlığım iyi, bir daha görüşemeyebiliriz, tutuklanacağım, yaptım bir hata Allah affetsin" diye mesaj gönderdiğinin tespit edildiği kaydedildi.