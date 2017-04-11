Kılıçdaroğlu’nun utanç günü

Eda IŞIK
EDA IŞIK SELÇUK ADIGÜZEL

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 11.4.2017
Kılıçdaroğlu’nun utanç günü

Kılıçdaroğlu’nun havalimanından kaçış görüntüleri Türkiye’nin gündemine damga vurdu. Siyaset adamları: Tankların önüne geçmedi, tankların önünden geçti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Esas sorulması gereken soru o tankların oradan ne şekilde çekildiğidir. Tanklar çekiliyor ve ardından Kılıçdaroğlu havalimanını rahat şekilde terk ediyor. Acaba Kılıçdaroğlu bu konuda kamuoyunu tatmin edici bir açıklamada bulunacak mı? Bir daha gördük ki 15 Temmuz birileri için kahramanlık günü birileri için de utanç günü oldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Bu görüntülerden de anlaşılmıştır ki, Kılıçdaroğlu darbe olursa tankın önüne çıkacak ilk kişi değil, tankın gölgesinden kaçacak ilk kişidir. Şu bir gerçektir ki; 15 Temmuz'da millet sokaktaydı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkomutan olarak meydanlardaydı, bizler milli iradenin kalbi Meclisteydik ama Kılıçdaroğlu kaçacak delik arıyordu. Bu ayıbından hicap duyacağına kontrollü darbe yalanıyla milleti kandırmaya çalışıyor. Kontrollü darbe iddiası Kılıçdaroğlu'nun kontrolsüz yalanlarından biridir.
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk: CHP Genel 15 Temmuz'un işbirlikçisidir. Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'na benzeyen birtakım siyasetçiler şu soruların cevabını vermelidirler. 15 Temmuz'dan önce kendileri uyarıldı mı, o gece kalkışma olacağı kendilerine söylendi mi? Kalkışma olacağından haberdar olanlar nerelere kaçarak, nerelere saklanarak nerelerde bekleyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın şehit edilmesini gözlediler.

DEMOKRASİ SINAVINDA SINIFTA KALDI
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: Kılıçdaroğlu demokrasi sınavından sınıfta kalmıştır. O gece korkusuzca ilk ortaya çıkıp darbeye karşı tepkisini koyan lider Sayın Devlet Bahçeli'dir.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya: Kılıçdaroğlu tankların önüne geçmekle, tankların önünden geçip gitmeyi birbirine karıştırmış. Kılıçdaroğlu, önce bize kayıp saatlerini açıklamalı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu: Kılıçdaroğlu, toplumda güvenini iyice kaybetti. 17 Nisan'dan itibaren Kılıçdaroğlu'nun durumu sakat.
Eski CHP'li Savcı Sayan: Kılıçdaroğlu'nun tankların yanından, korunarak Bakırköy Belediye başkanına götürülmesi spontane gelişmiş bir olay değil. Darbeye karşı çıkacağına terör örgütleriyle birlikte oldu o gece. Bu görüntüler de bunun teyidi oldu.
CHP'li Şahin Mengü: Bizim geleneğimiz darbenin üzerine gidilen bir gelenek. İsmet Paşa 22 Mayıs'ta darbeyi bastırdı. Kemal Bey İsmet Paşa'nın geleneğinden gelseydi darbeyi bastırırdı. Kemal Bey yanlış yapmış, darbenin üstüne gitmesi lazımdı.

Kılıçdaroğlu'na gazilerden suç duyurusu
Ankara Kahramankazan Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi bir grup, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili değerlendirmeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek üyesi 16 gazi ve şehit yakını, Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialarını içeren dilekçeyi Kahramankazan Başsavcılığı'na teslim etti. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Emre Baloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bu şanlı destana karşı böylesine seviyesiz ve haddini aşan sözler sarf edilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. 15 Temmuz hain darbe girişimini hafife alan bu ifadeyle Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerimizin aziz hatırasını lekelemeye kalkışmıştır" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kılıçdaroğlu’nun utanç günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz