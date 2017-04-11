Kılıçdaroğlu’nun utanç günü

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:
Esas sorulması gereken soru o tankların
oradan ne şekilde çekildiğidir. Tanklar
çekiliyor ve ardından Kılıçdaroğlu havalimanını
rahat şekilde terk ediyor. Acaba
Kılıçdaroğlu bu konuda kamuoyunu tatmin
edici bir açıklamada bulunacak mı? Bir daha
gördük ki 15 Temmuz birileri için kahramanlık
günü birileri için de utanç günü oldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:
Bu görüntülerden de
anlaşılmıştır ki, Kılıçdaroğlu
darbe olursa tankın önüne
çıkacak ilk kişi değil, tankın
gölgesinden kaçacak ilk
kişidir. Şu bir gerçektir ki; 15
Temmuz'da millet sokaktaydı,
Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan başkomutan
olarak meydanlardaydı, bizler
milli iradenin kalbi Meclisteydik
ama Kılıçdaroğlu kaçacak delik arıyordu. Bu ayıbından
hicap duyacağına kontrollü darbe yalanıyla milleti
kandırmaya çalışıyor. Kontrollü darbe iddiası
Kılıçdaroğlu'nun kontrolsüz yalanlarından biridir.
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
:
CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu
15 Temmuz'un işbirlikçisidir.
Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'na benzeyen
birtakım siyasetçiler şu soruların cevabını vermelidirler.
15 Temmuz'dan önce kendileri uyarıldı
mı, o gece kalkışma olacağı kendilerine söylendi mi?
Kalkışma olacağından haberdar olanlar nerelere kaçarak,
nerelere saklanarak nerelerde bekleyerek Sayın
Cumhurbaşkanımızın şehit edilmesini gözlediler.
DEMOKRASİ SINAVINDA SINIFTA KALDI
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta:
Kılıçdaroğlu demokrasi sınavından sınıfta kalmıştır. O gece korkusuzca ilk ortaya çıkıp darbeye karşı tepkisini koyan lider Sayın Devlet Bahçeli'dir.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
: Kılıçdaroğlu tankların önüne geçmekle, tankların önünden geçip gitmeyi birbirine karıştırmış. Kılıçdaroğlu, önce bize kayıp saatlerini açıklamalı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu:
Kılıçdaroğlu, toplumda güvenini iyice kaybetti. 17 Nisan'dan itibaren Kılıçdaroğlu'nun durumu sakat.
Eski CHP'li Savcı Sayan
: Kılıçdaroğlu'nun tankların yanından, korunarak Bakırköy Belediye başkanına götürülmesi spontane gelişmiş bir olay değil. Darbeye karşı çıkacağına terör örgütleriyle birlikte oldu o gece. Bu görüntüler de bunun teyidi oldu.
CHP'li Şahin Mengü:
Bizim geleneğimiz darbenin üzerine gidilen bir gelenek. İsmet Paşa 22 Mayıs'ta darbeyi bastırdı. Kemal Bey İsmet Paşa'nın geleneğinden gelseydi darbeyi bastırırdı. Kemal Bey yanlış yapmış, darbenin üstüne gitmesi lazımdı.
Kılıçdaroğlu'na gazilerden suç duyurusu
Ankara Kahramankazan Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi bir grup, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili değerlendirmeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek üyesi 16 gazi ve şehit yakını, Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialarını içeren dilekçeyi Kahramankazan Başsavcılığı'na teslim etti. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Emre Baloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bu şanlı destana karşı böylesine seviyesiz ve haddini aşan sözler sarf edilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. 15 Temmuz hain darbe girişimini hafife alan bu ifadeyle Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerimizin aziz hatırasını lekelemeye kalkışmıştır" dedi.