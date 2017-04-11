’de karayoluna döşenen imha edildi

İHA

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Giriş Tarihi: 11.4.2017 19:46 Güncelleme Tarihi: 11.4.2017 19:47
Mardin’de karayoluna döşenen patlayıcı imha edildi

-Derik karayolunda teröristlerce yola döşenen el yapımı , güvenlik güçleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, -Derik karayolunun Derik girişinde bulunan Zeytinpınar Mahallesi yakınlarında 'lıların yola tuzakladığı 300 kiloluk el yapımı , güvenlik güçlerinin yaptığı kısa çalışma ardından tespit edildi.

Emniyet ve jandarma ekipleri, ihbar yapılan bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldıktan sonra yolu iki yönlü trafiğe kapattı. Yolun kapalı olmasından dolayı, iki yönde uzun araç kuyruğu oluştu.

Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra sevk edilen bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı kontrollü patlatarak imha etti. İmha sonrası Mardin-Derik karayolu yeniden kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

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Mardin’de karayoluna döşenen patlayıcı imha edildi
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