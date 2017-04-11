Vesayet dönemi sona eriyor

Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yaptıkları mitingin ardından geceyi İzmir'de geçiren Başbakan Binali Yıldırım, sabah Fox TV'de canlı yayına katıldı. Ardından Polis Haftası nedeniyle Polisevi'nde teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda partisinin 30 ilçe başkanı ile toplantıda referandumun son haftası için taktikler verdi. Temposuyla dikkat çeken Yıldırım Aydın İstasyon Meydanı'na giderek burada halka seslendi. 16 Nisan'da 27 Mayıs ile başlayan bu dönemin, artık sona ereceğini belirten Yıldırım şu mesajları verdi:16 Nisan'da 27 Mayıs ile başlayan bu dönemi, artık sona erdiriyoruz. 27 Mayıs parantezini hepten kapatıyoruz. Darbeler dönemini sonlandırıyoruz. Artık hiç kimse, milleti, Meclis'i tehdit edemeyecek. Artık hiç kimse milli iradeyi gasp edemeyecek. Millet ne derse o olacak. Siz ne derseniz o olacak. Çünkü patron sizsiniz. Hem Meclis'i hem Cumhurbaşkanı'nı seçeceksiniz. Sandıklar kapandığında ülkeyi kimin yöneteceğine siz karar vereceksiniz. Bu sistemin adı Garantili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemidir.Artık çeteler, cuntalar, vesayet odakları değil milletin sözü geçecek. CHP bundan rahatsız, niye? Çünkü CHP, 27 Mayıs'ın mimarlarından, 27 Mayıs'ı alkışlayan, 27 Mayıs'ı resmi bayram yapan CHP. Yıllarca o alçak girişimi bayram diye kutlatan CHP. 16 Nisan'da onun için bu parantezin kapanmasını istemiyorlar. Millet iradesi yeniden güç kazanacağı için 'hayır' diyorlar.Sayın Kılıçdaroğlu 30 yıl önce genç bir bürokratken darbe anayasasına 'hayır' dediğini söylüyor. Arkadaş sen de darbe anayasasına 'hayır' dedin. Şimdi biz senin 'hayır' dediğin anayasayı değiştiriyoruz. Senin istediğini yapıyoruz. Sana yakışan 'evet' demektir.CHP milletvekili 'evet' diyenleri 'İzmir'den denize dökeceğiz' diyor! Sen kimsin? Bu millete dil uzatıyorsun. Allah bunlara akıl fikir versin. Eski genel başkan "2007 seçiminde eğer bu seçimde de iktidar olamazsam Rodos adasına kadar yüzeceğim" diyordu. Bunların işi gücü yalan.BaşbakanYıldırım, dünkü yoğun programına Fox Tv'de katıldığı canlı yayınla başladı. 16 Nisan'da oylanacak düzenlemeye işaret eden Yıldırım, "Ben sistemde yaşanan arızaları tecrübelerimle biliyorum, onun için nerede düzeltmeler yapılması gerektiğini de tek tek üzerinde çalıştık ve o tecrübelerimizi buraya yansıttık, o bakımdan bir tereddüdümüz olmadı" dedi. Düzenlemede gensorunun kaldırılmasına değinin Yıldırım, "Gensoru niye olsun? Güvenoyu ile ilgili bir şey. Güvenoyunu millet verdiği için parlamento hükümet sistemi kaldırıldığı için, doğrudan hükümet sistemine geçildiği için güvenoyuna gerek yok. Çünkü güvenoyunu 80 milyon veriyor, patron millet" diye konuştu.Aydınmitingi öncesi İzmir Polisevi'nde düzenlenen Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıldönümü etkinliğinde konuşan Yıldırım, ülkenin iç ve dış güvenliğinden sorumlu hayati kuruluşların her türlü paralel yapılanmadan, uzak tutulması gerektiğini belirtti. Yıldırım, "Bu paralel yapılanma da eski Türkiye'nin eski kötü alışkanlığı olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır. İktidarımızda 15 yıldır pek çok güzelliği başlatırken pek çok çirkinliği de tarihe gömdük" dedi.