Bakan Soylu: Diyarbakır'daki patlama terör saldırı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı.



Soylu, teröristlerin yerin altına tünel açıp patlayıcı yerleştirdiğini ve ardından bunu patlattığını kaydetti.



Saldırı sonrası yürütülen soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı



Patlamanın ardından olay yerinde dev çukur oluştu

Diyarbakır'da il emniyet müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda dün meydana gelen ve 2 sivil personel ile bir polis memurunun şehit olduğu patlamanın nedeni belli oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın terör saldırısı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili Diyarbakır Valisi'nin detaylı açıklama yapacağını dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Zırhlı aracın tamiri sırasında gerçekleşti. Acaba tamirden mi oldu, yanıcı ve yakıcı bir maddeden mi kaynaklandı diye epey bir araştırma yapıldı. Dün gece itibarıyla netleşti, mesele bir terör saldırısı. Şu anda yaklaşık 10-12 hafif yaralımız var. Bir teknisyen yardımcımız ve polis memurumuz daha şehit oldu. Bir terör saldırısı olduğu açığa çıktı.

İlk önce orada bir çukur meydana gelince araçtan kaynaklandığı düşünülmüştü. Acaba içeriye mi girildi, çalışan marifetiyle bir şey mi konuldu diye düşünmüştük. Dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirdiler. Biz emniyet binalarımızın etrafında bir ayda bir sürekli arama-tarama yaparız. Demek ki çok kısa bir süre içinde kazmışlar. Yerin altında bir patlayacı yerleştirmek suretiyle yapmışlar."