Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Türkiye'nin Milli Enerji Stratejisine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Berat Albayrak, "Geçtiğimiz hafta perşembe günü İstanbul'da açıkladık. Türkiye önemli bir yolculuk katediyor. Türkiye olarak son 10 yılın ortalaması olarak enerjide toplam 55 milyar dolardan fazla ithalata verdik. Bunun sisteme etkisi önemli" dedi.

Milli enerji politikası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları şöyle oldu:

MİLLİ ENERJİ POLİTİKASI

Referandum kampanyasında da hep ifade ettim. 15 yılda nereden nereye geldiğimz çok net. Dolayısıyla sizden zaten birileri rahatsız. Pastadaki payı küçülenler sizin ekonomik olarak oluşturduğunuz tehdit, birilerini üzüyor mudur, rahatsız ediyor mudur? Tabi ki birileri var ama birileri rahatsız olacak diye bundan vazgeçecek değiliz. 15 Temmuz'da yaşadık. 15 Temmuz artık tüm ülkenin birliğine kastetmek maşa örgütler tarafından FETÖ, PKK.. Bunu yaşadık. Biz söylemimizi enerji noktasında şöyle şekillendirdik. Türkiye, 3 kritere uyan tüm projelere paydaştır. Bir, proje kazan kazansa... İki, bölgesel enerji arz ve güvenliğine katkıda bulunuyorsa... Üç, bölgesel barışa ve istikrara katkı sağlıyorsa. Toplam 10 tane boru hattının kesiştiği bir coğrafyayız. Türkiye tüm paydaşlarına kazandırıyor. Biz bu noktada kimseye kötülük beslemiyoruz. Biz her tarafın kazandığı bir süreç tesis edilsin istiyoruz.

AKDENİZ'DE SONDAJ ÇALIŞMASI

Türkiye ne kadar ararsanız o kadar bulursunuz düşüncesinden hareketle bakıyor olaya. Daah çok aramamız gerekiyor. O strateji içerisinde yoğun bir arama çalışması var. Çok net somut bir şekilde Türkiye'nin fotoğrafını çekiyoruz. İşin aramacılık noktasında da önemli bir hamle yapıyoruz dedik. 2. gemimiz önümüzdeki hafta Akdeniz'e gidiyor. Türkiye bu saatten sonra Akdeniz'de daha aktif davranacak. Kimse kusura bakmasın. Barbaros Hayretttin Karadeniz'de olacak. Artık kendi sondaj gemimizle kuyularımızı kazıyoruz. Yılda en az 1-2 tane kuyu kazacağız. Pozitif neticeler alacağımıza inanıyorum. Siz ne kadar alt yapı sağlam tutarsanız neticesi de gelir. Türkiye uzun vadeli bir süreçte 22. yüzyılın temellerini bugün atmak zorunda.

Akdeniz'de sondaj çalışması

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU

Anayasa paketinde en önemli husus, gündelik değil uzun vade ve soluklu bir sistem getirecek olması. Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı olması için bu anayasa çok önemli. Meclisi güçlendirip esas fonksiyonuna kavuşturmak ama icrayı da birilerinin elinde oyuncak yapmadan tesis etmek... Türkiye'nin belirlediği politikaları daha güçlü bir icra ile tesis edebilecek.

MEYDANLAR NE SÖYLÜYOR?

Şubat ayından bugüne kadar halkımızın önemli bir kısmının kararsız olduğu ama kim ne diyor? buna baktığı ve kararsızlıkların ortadan kalktığı bir resim var. EVET'i doğru anlatmak için uğraşan, bu süreç için mücadele eden her birey dinlendiğinde çok net bir şekilde fikir sahibi olduğunu görüyorum. Yıllardır pompalanan korku senaryolarının nasıl yıkıldığını görüyoruz. Halkımız gördü, Dünyanın Türkiye'deki referandumu ne kadar önemsediğini gördü. Bu referandumda halkımız, Türkiye'nin büyük ve güçlü yolculuğuna inanarak devam ediyor. 1982 anayasasına göre neredeyse hiçbir şekilde sorumluluğu olmayan bir Cumhurbaşkanı var. Komik manüpülasyonlar yapıklıyor. Söylemleriyle komik duruma düşüyorlar. Cumhurbaşkanının eski sistemde tek taraflı feshetme yetkisi varken yeni sistemde bu değişiyor. Yeni sistemde güven ve istikrarın önü açılıyor.

ENERJİDE BİR YERLİ HAMLE DAHA!

Güzel bir haberi vermek isterim. Geçen hafta bilgisini vermiştik. Biliyorsunuz dünyanın en büyük güneş tarlası sürecini geçen ay bitirdik. Rüzgarı da bitiriyoruz demiştik. Bugün şartname resmi gazetede yayınlanacak, 27 Temmuz'u takip eden günlerde bir de bakacağız ki rüzgarda da bu adımı atıyoruz. Yüzde 80'den fazla yerli mühendis şartı ve yüzde 65'ten fazla yerlilikle başlıyoruz.

BAKAN ALBAYRAK: TÜRKİYE ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLARI GÖRMEMİZ LAZIM