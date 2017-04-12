Burhan Kuzu'dan kendisini konuşturmayan Nevşin Mengü'ye sert tepki

Anayasa Profesörü ve AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu CNN Türk'te Nevşin Mengü'ye konuk oldu.

Referandumun konuşulduğu programda Nevşin Mengü'nün soru üstüne soru sorması Burhan Kuzu'yu kızdırdı.

BURHAN KUZU'DAN MENGÜ'YE: KEMAL BEY GİBİ DOLMUŞSUN

Bunun üzerine sinirlenen Kuzu, "Bir soru için elli tane soru sorulmaz. Siz aynen Kemal Bey gibi dolmuş vaziyette bana soru soruyorsunuz. Ben çok programa katıldım böyle program görmedim kusura bakma. Ben bir çok programa katıldım. CNN'e kimse gitmezken ben geldim." şeklinde tepki gösterdi.

Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye sert tepki!