Evet’e 3 gerekçe

ANKARA- AK Parti referandum kampanyası için bastırdığı 'İstiklal', 'İstikbal', İstikrar' broşürleri ile parlamenter sistemde yaşanan olumsuzluklar ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle gelecek olan istikrarla nasıl bir Türkiye olacağını karşılaştırmalı olarak anlattı. Karşılaştırmada Türkiye'ye çağ atlatacak yeni sistemin neler getirdiğine ilişkin bilgilere de yer verildi. İşte Türkiye'ye çağ atlatacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazandıracakları:



Eski Sistem: Her 10 yılda bir milletin iradesini yok sayan darbeler, muhtıralarla düşürülen hükümetler, susturulan bir millet vardı.



Yeni Sistem: Darbeler karşısında dimdik duran, gelen muhtıraları aynen iade eden, milletiyle omuz omuza verip her türlü şer odağıyla kanının son damlasına kadar mücadele eden bir Türkiye var.



Eski Sistem: Kendi kendine yetemeyen IMF'den gelecek habere bel bağlamış, ekonomide dışa bağımlı bir Türkiye vardı.



Yeni Sistem: Ekonomiden savunmaya her alanda bağımsız, kendi silahını, helikopterini, tankını üreten güçlü bir Türkiye var.



Eski Sistem: Uluslar arası toplantılarda söz hakkı olmayan, içine kapanmış, dünyadan soyutlanmış bir Türkiye vardı.



Yeni Sistem: Uluslararası topluma yön veren, doğru bildiğini anlatmaktan geri durmayan bir Türkiye var.

Eski Sistem: Sesi soluğu çıkmayan, yanı başındaki olaylara sessiz kalan bir anlayış vardı.



Yeni Sistem: Bölgesinde ve dünyada söz sahibi, terör ile aktif mücadele eden, tehlikenin gelmesini beklemeden nerede olursa olsun müdahaleden bir anlayış var.



Eski Sistem: Lobilerin, cuntaların, çıkar odaklarının belirlediği gündemler vardı.



Yeni Sistem: Milletiyle kucaklaşmış, milletin içinden çıkmış yerli ve milli bir anlayış var.



Eski Sistem: Hastane ve eczane kuyruklarından günlerce bekleyen, tedavi olmak için binbir güçlük çeken vatandaş vardı.



Yeni Sistem: Toplumun her kesiminden, her vatandaşın eşit şartlarda hizmete erişebildiği, dünya standartlarında tesislerimiz var.



Eski Sistem: Sigorta vergisinin yıllarca ödemek zorunluydu ama hastane kapısında üç kuruş para için cenazeleri bile rehin alan bir zihniyet vardı.



Yeni Sistem: Türkiye'nin sosyal devlet ilkesi çerçevesinde hareket eden, toplumun her kesimini kucaklayan, mazlumun yanında güçlü bir devleti vardır.



Eski Sistem: Derdini hiç kimseye anlatamayan, boş kasaları Başbakanlık önünde fırlatan esnaf vardı.



Yeni Si stem: IMF'ye borçlarını ödemiş ve hatta IMF'ye borç veren, güçlü ekonomisi ile bölgesinde güçlü bir Türkiye var.