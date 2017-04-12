FETÖ’nün medya tetikçilerine 3’er kez müebbet istemi

15 Temmuz
darbe girişimi sonrası kapatılan Zaman gazetesi
nin eski yöneticileri ve yazarlarından 30 şüpheli hakkında Meclis'i, hükümeti ve anayasal düzeni devirmeye teşebbüs suçundan 3'er kez müebbet, silahlı terör örgütü üyeliğinden ise 15 yıla kadar hapis istendi. İşte Savcı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede yer alan detaylar:
FETÖ
'nün yayın organı olan Zaman 28 Şubat sürecinde darbeden yana tavır aldı.
Sayfa içeriklerinden manşetlerine kadar hemen hemen bütün içerik doğrudan Gülen'in talimatları ve onayı doğrultusunda belirlendi.
17 Aralık sonrası eski STV
yöneticisi Hidayet Karaca ile Gülen arasındaki telefon konuşması da medya yöneticilerinin Gülen'den nasıl talimat ve onay aldıklarını gözler önüne serdi.
AK Parti hükümetleri ile ilk dönemlerde açıktan karşı kaşıya gelmekten kaçınan FETÖ, devletin gizli faaliyetlerini öğrenerek bu faaliyetlere son verebilmek maksadıyla harekete geçmesi üzerine örgüt medyası basın özgürlüğü ile çizilen sınırları çiğneyerek açıktan hükümete yönelik saldırılara başladı.
2011'de Zaman gazetesinde Ali Ünal, doğrudan dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, beklentilerini açıkladı.
2012'de hükümet dershaneleri kapatma düşüncesini hayata geçirmeye kalktığında Zaman hükümet aleyhine yalan haberler üretmeye başladı.
Gülen'in 2016'da "Cennet Kılıçların Gölgesi Altındadır" konulu konuşması e-darbe çağrışımı yaptı. Gülen'le birlikte Zaman'ın yazarlarından Ali Bulaç da aynı üslubu kullandı. Bulaç, "Mazlumun kılıç kullanma hakkı yok mudur" şeklindeki sözleri ile örgüt tabanına ve topluma askeri darbeyi telkin etti.
Mümtazer Türköne, 2016'da "...Dolmabahçe'de noktalanan Çözüm Süreci'nin sahiplerinin ipe dizilmesi lazım" sözleri ile askeri darbeyi davet etti.
2016'da Abdullah Aymaz, Gülen'in 12 Eylül darbesinden kısa bir süre önce (Haziran 1980'de) Sızıntı dergisinde yayımlanan ve darbeyi davet eden "Nevbahar Mesajı" başlıklı yazısını paylaştı.
15 Temmuz'dan on beş gün kadar önce Ekrem Dumanlı, Avrupa Zaman'da yazmaya başladığını Twitter adresinden duyurarak "Ne demiştik: Susmayacağız! Zaman Tr'yi gasp eden kayyumlar hesap verecek" diyerek darbe mesajı verdi.
2013'TEN SONRA AÇIKTAN SALDIRIYA GEÇTİLER...
2013'ten önce izlediği strateji gereği Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı gizli ve derinden bir mücadele yürüten FETÖ medyası, 2013'ten itibaren örgütün eylemleri ile eşzamanlı olarak devlete, hükümete, kişi, kurum ve kuruluşlara karşı açıktan saldırıya geçmiş, meşru hükümetleri çalışamaz hale getirmeyi hedeflemiştir. FETÖ medyası, Türkiye'yi uluslararası arenada suçlu göstererek zor duruma düşürmek istemiş, ulusal güvenliği tehdit edebilecek, toplum huzurunu ve asayişi bozabilecek beyanlarda bulunmaya başlamıştır.
İŞTE 30 HAİN
TUTUKLULAR:
Ahmet Metin Sekizkardeş, Ahmet Turan Alkan, Alaattin Güner, Ali Bulaç, Cuma Kaya, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Hüseyin Belli, Hüseyin Turan, İbrahim Karayeğen, İsmail Küçük, Mehmet Özdemir, Murat Avcıoğlu, Mustafa Ünal, Mümtazer Türköne, Onur Kutlu, Sedat Yetişkin, Şahin Alpay, Şeref Yılmaz, Yüksel Durgut, Zafer Özsoy.
TUTUKSUZLAR:
İhsan Duran Dağı, Ahmet İrem, Ali Hüseyinçelebi, Süleyman Sargın, Osman Nuri Arslan, Osman Nuri Öztürk, Lalezer Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural (Akman), Orhan Kemal Cengiz.