Hrant Dink soruşturmasında 2 tutuklama

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDILAR

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından, jandarma görevlileri Resul Kütükoğlu, Ahmet Faruk Aydoğdu ile Serkan Özel'in aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı. Arama çalışmaları devam eden İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Bekir Yokuş ve Hacı Şefik Şimşek ise geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı. İfadelerine başvurulan Yokuş ve Şimşek, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Hacı Şefik Şimşek'in ve Bekir Yokuş'un cinayetin işlenmesinde aktif görev alarak, cinayetin işlenmesine nezaret ettikleri ileri sürülüyor.