İstanbul'da terör u: 27 gözaltı

Giriş Tarihi: 12.4.2017 08:01 Güncelleme Tarihi: 12.4.2017 10:02
İstanbul'da terör operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü /KCK'ya yönelik da 27 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, /KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, kırsal alanda terör örgütünden eğitim alarak faaliyet yürüttükten sonra kent merkezlerinde PKK/KCK adına eylem yapmak üzere gönderildiği değerlendirilen kişiler ile örgütün gençlik yapılanmasında bulunanlara yönelik gerçekleştirdi.

Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Avcılar, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçelerinde 35 kişinin yakalanması için operasyon başlatan polisler 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında arama yapılan yerlerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği öğrenildi.

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İstanbul'da terör operasyonu: 27 gözaltı
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