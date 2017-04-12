Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz kaçışına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Sabah Gazetesi Özel İshihbarat ekibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanından kaçış görüntülerine ilişkin yeni kayıtlara ulaştı. Türkiye gündemini sarsan yeni görüntüler ilk kez A Haber'de yayınlandı. Görüntülere ulaşan Sabah Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Özel İstihbarat şefi Nazif Karaman saniye saniye o anları anlattı.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürünün sır 9 dakikasını da içeren ve A Haber'de yayınlanan çarpıcı görüntüler;

Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü 9 dakika boyunca neredeydi?