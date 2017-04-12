Meğer 'nun hakkını yemişiz

Giriş Tarihi: 12.4.2017 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.4.2017 10:12
Meğer Kılıçdaroğlu'nun hakkını yemişiz

Fahrettin Altun bugünkü yazısında 'nun Türkiye gündemine oturan görüntülerini hicvetti. "Meğer hakkını yemişiz" diye başladığı yazısında CHP Genel Başkanının tankları gördüğü kapıdan geri dönüşüne değinen Altun bakın başka hangi tespitlerde bulundu. İşte yazısından öne çıkan bölüm:

Dışa bağımlı siyasetinden dem vuruyor, Avrupa'nın izinden gittiğini söylüyoruz.

15 Temmuz'la birlikte Erdoğan düşmanlığı sermayesini yitirdiğini ve bu sermayeyi yeniden elde etmek için bu itibarsızlaştırma projesine giriştiğini belirtiyoruz.

Oysa bunlar ikincil gerekçelermiş. Asıl gerekçe başkaymış. Meğerse hicabından böyle davranıyormuş .

Ne çok üzerine gitmiş, ne çok hakkına girmişiz.15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesiyle birlikte binbir zahmetle Marmaris'ten İstanbul Atatürk 'na doğru yola çıkmaya hazırlanırken Kemal Bey aynı havalimanından tüymeye çalışıyormuş.

Görüntüler net. Kemal Bey'in paniği de. Fakat ilginç bir husus da dikkati çekmiyor değil. VIP'ın kapısından çıkıyor, tankları görüyor geri dönüyor.

Kimse Kemal Bey'e ilişmiyor. Kısa süre sonra tanklar çekiliyor. Sonra Kemal Bey çıkıyor. Sokaklarda korkunç katliamlar yapan, vatandaşlarımızı şehit eden o tanklar Kılıçdaroğlu'na yol açıyor.

Sonuçta kolay değil. "Türkiye'de darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım" demiş insan.

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Meğer Kılıçdaroğlu'nun hakkını yemişiz
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