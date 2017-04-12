Meğer Kılıçdaroğlu'nun hakkını yemişiz

Dışa bağımlı siyasetinden dem vuruyor, Avrupa'nın izinden gittiğini söylüyoruz.

15 Temmuz'la birlikte Erdoğan düşmanlığı sermayesini yitirdiğini ve bu sermayeyi yeniden elde etmek için bu itibarsızlaştırma projesine giriştiğini belirtiyoruz.

Oysa bunlar ikincil gerekçelermiş. Asıl gerekçe başkaymış. Meğerse hicabından böyle davranıyormuş Kemal Bey.

Ne çok üzerine gitmiş, ne çok hakkına girmişiz.15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesiyle birlikte binbir zahmetle Marmaris'ten İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıkmaya hazırlanırken Kemal Bey aynı havalimanından tüymeye çalışıyormuş.

Görüntüler net. Kemal Bey'in paniği de. Fakat ilginç bir husus da dikkati çekmiyor değil. Kılıçdaroğlu VIP'ın kapısından çıkıyor, tankları görüyor geri dönüyor.

Kimse Kemal Bey'e ilişmiyor. Kısa süre sonra tanklar çekiliyor. Sonra Kemal Bey çıkıyor. Sokaklarda korkunç katliamlar yapan, vatandaşlarımızı şehit eden o tanklar Kılıçdaroğlu'na yol açıyor.

Sonuçta kolay değil. "Türkiye'de darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım" demiş insan.

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