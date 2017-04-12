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Giriş Tarihi: 12.4.2017 19:31 Güncelleme Tarihi: 12.4.2017 20:20
Mersin’de DEAŞ operasyonu!

'de, terör örgütü 'ın halk oylamasında tüm lara saldırı çağrısı yaptığı istihbaratı üzerine düzenlenen da 9 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü 'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

İstihbarat çalışmasında halk oylaması sürecinin güvenli şekilde yürütülmesini engellemeye yönelik terör örgütleri ve bazı grupların provokatif eylemler düzenleyebileceği, DEAŞ'ın da tüm lara saldırı düzenleme çağrısı yaptığı belirlendi.

Bu bilgiler üzerine düzenlenen da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Mersin il merkezinde Z.B, A.E, S.A.M, A.J.A, M.M. ve M.N, Mut ilçesinde A.A. ile Tarsus ilçesinde de A.T. ve E.E. olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

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Mersin’de DEAŞ operasyonu!
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