PKK'nın Avrupa'da referandum terörü: Yaktılar, yıktılar darp ettiler

AK Parti Brüksel Seçim Koordinasyon Merkezi Komisyon Başkanı Nurettin Dereli'nin aracı Charleroi kentindeki evinin önünde yakıldı. Gece yarısı kapısının vurulması ve hemen ardından yanan aracının lastiğinin patlamasıyla uyanan Dereli, olayın hala polis tarafından soruşturulduğunu belirtti.

Bir grup PKK yandaşı ise Brüksel Başkonsolosluğu'nun bir kaç metre uzağında Türk vatandaşlarına saldırdılar. Terör örgütü destekçileri kişisel aracını Evet kampanyası için kullanan Mehmet Gargılı'yı metal çubuklarla ağır şekilde yaraladılar. "Aracımın arkasına park eden bir inşaat aracının içerisinde 8-9 kişilik bir grup pusu kurmuş. Sokak direğinin orada 5 kişilik bir grup PKK çıkartmaları yapıştırmıştı. Gidip onları söktüm, ardından araçtakiler ve sokaktakiler topluca bana saldırdılar." Brüksel'in merkezinde saldırının gerçekleştiğini hatırlatan Gargılı, olayın gerçekleştiği sokakta nasıl kameralar olamayacağını sorguladı. "Kamera görüntüleri olsa zaten bütün olay gün yüzüne çıkacak. Planlanmış, organize edilmiş bir saldırıydı. Başımın arkasına 11 dikiş atıldı. Fakat olay sonrası, çok kan kaybetmeme rağmen hastane yerine karakola götürüp ifademi aldılar."

PKK'nın Avrupa'da referandum terörü

Hollanda'da oy kullanma işlemlerinin bitmesine bir gün kala, Lahey'de 15 kişilik PKK'lı bir grup, aracıyla gönüllü olarak Türk vatandaşlarını konsolosluğa götüren Orhan Aydın ise sopalarla darp edildi. Hastaneye kaldırılıp kafasına dikişler atılan aydın, saldırı sırasında kendinden geçtiğini ve gözlerini hastanede açtığını belirtti.