‘Terör örgütleri sınırımızda bayrak sallayamaz’

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, referandum kampanyası kapsamındaki Şanlıurfa ziyaretini 11 Nisan'da, kentin düşman işgalinden kurtuluş gününde gerçekleştirdi. 11 Nisan Meydanı'na sığmayan coşkulu kalabalığa seslenen Erdoğan, konuşmasında çarpıcı mesajlar verdi:Adı ister DEAŞ, ister PKK-PYD olsun hiçbir terör örgütünün sınırlarımız dibinde bayrak sallamasına izin veremeyiz. Biz bu ülkeyi masa başında pazarlıkla kendimize vatan kılmış bir millet değiliz. Bu ülkenin her karış toprağında kanımız, alın terimiz var. Sınırımızın ötesindeki kardeşlerimizin can güvenliği, huzuru, geleceği için en az kendimizinki ne kadar önemliyse onlar da önemli. Çünkü bizim oralarda da dökülmüş kanımız, akıtılmış alın terimiz var.Cerablus, Rai, Dabık ve El Bab'ın terör örgütlerinden kurtulması harekatında 67 şehit verdik. Vatanlarını kurtarmak için mücadele eden ÖSO'nun 500'ün üzerinde şehidi var. Bu bin yıldır omuz omuza verdiğimiz mücadelede ödediğimiz son bedeldir.Şayet terör örgütleri Urfa'nın, Mardin'in, diğer şehirlerimizin sınır bölgelerinden tamamen çekilip her şehri kendi halkına bırakmazsa bu operasyonlar devam edecektir."Vatandaşların 'İdam isteriz' sloganları üzerine) İşte 16 Nisan, bunun karar günü. 16 Nisan inşallah 'evet'le sandıklar patladığı takdirde hemen ardından Parlamento'ya idamla ilgili karar taslağı inşallah gelir. Sayın Bahçeli 'evet' diyor, Sayın Yıldırım aynı, Kılıçdaroğlu da geçenlerde eğer yanlış dinlemediysem, duymadıysam o da 'gelirse desteklerim' dedi. Herhalde destekler değil mi? Desteklemezse ne olur söyleyeyim bir referandum da onun için yaparız.Bu halkın cebinden çalınan paralarla rant imparatorluğu kuranlar elbette değişim istemez. Bu ülke bir gecede yüzde 7 bin 500 faiz ödedi. Kime ödedi? İşte bu faiz lobilerine ödedi. Şimdi bunlar gitti.