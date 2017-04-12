The Economist'ten yine skandal kapak

İngiltere'de yayımlanan haftalık Economist dergisi de 'Hayır'cılar kervanına katıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla 'Türkiye diktatörlüğe sürükleniyor' başlığını kullandı.Yazıda Türkiye üzerine oynanan oyunların nedeni de açıkça görülüyor. Türkiye'nin tarihi ve jeopolitik önemine vurgu yapılan yazıda Avrupa'daki krize rağmen Türkiye'nin dev projeleri ve ekonomideki başarıları görmezden gelinerek ülkenin geriye gittiği iddia edildi.İlgili yazıda 15 Temmuz ihanet gecesine ilişkin bölümde terör örgütü FETÖ'nün Pensilvanya'da bulunan elebaşı için dini lider ifadesi kullanılması da dikkatlerden kaçmadı.Evet çıkacağı korkusu Avrupa gibi BBC ve Economist'i de sardı. Sözde makale ile 'Evet'in çıkacağının da altı çizilirken korkularını da deşifre etmiş oldular.