23 asker FETÖ’den tutuklandı

İHA

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Giriş Tarihi: 13.4.2017 10:37
23 asker FETÖ’den tutuklandı

Tekirdağ merkezli 15 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 askerden 23’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 85 askerden 27'si, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 27 askerden A.Ş., B.G., C.E., E.Z., E.B., E.M., E.C., E.H.A., F.Z., H.Y., H.M., K.A., M.D., M.A., M.A., M.B., M.G., O.Ö., Ö.Y., S.Y., Ş.İ., Z.G. ve M.F.B., tutuklanırken 4 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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23 asker FETÖ’den tutuklandı
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