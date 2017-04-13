Başbakan Binali Yıldırım'dan Kütahya'ya müjde!

Başbakan Binali Yıldırım, Kütahya'da yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına taşımak için siyasetteyiz. Hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz" dedİ.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"KANDİL'iNİZ SÖNECEK, FETO HESAP VERECEK"

Memleketimizi sizlerle el ele vererek düzlüğe çıkardık. Önümüze çıkan engelleri aşa aşa sizinle yaptık. En son da 15 Temmuz'da yaptık. Darbecilere, alçaklara geçit vermediniz. Allah sizden razı olsun. Ak parti hizmet yapmasın, bu milletin gönlünü fethetmesin diye çalışıyor. Onlar üretmek için değil ürettirmemek için çalıştılar. Milletin de onlardan bir umudu, beklentisi yok. İstedikleri kadar hayır diye bağırsınlar, Kütahya biliyor ne yapacağını.Kütahya milletin adamlarının yanında saf tuttu. 2007 referandumunda yüzde 81 EVET dediniz. Kütahya, Pazar günü yeni bir destan yazmaya hazır mı? Kütahya her zaman bizim baştacımız. PKK, FETÖ hayır diye kendini parçalıyor. EVET çıkarsa biz biteriz diyorlar. EVET çıkacak sizde biteceksiniz. Kandil'iniz sönecek, FETÖ de hesabını verecek.

KÜTAHYA'YA ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ

Kütahya'ya 600 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Eskişehir Kütahya Afyon Burdur Antalya hızlı treni yapılacak. Kütahya'dan da geçecek. 2 bin 200 yeni konut yapılıyor. Sulama tesisleriyle 170 dönüm araziyi suyla buluşturuyoruz. Kütahya - Zafer OSB'nin yapımı devam ediyor. 16 Nisan'da inşallah büyük Türkiye için açılan kapıdan birlikte geçeceğiz. Bu ülkenin en büyük gücü millettir. Milletin basireti bugüne kadar hep doğruyu gördü, hep doğruyu buldu. İnşallah bu sefer de aynısı olacak. Milli iradeye, millete saygısı olmayanların, mevcudu korumak için kendini parçalayanların pazar günü son kullanım tarihi bitiyor.

"BİRİLERİ HALA BU DÜZEN SÜRSÜN İSTİYOR"

Biliyoruz birileri hala vesayet devam etsin, bu düzen sürsün istiyorlar. Bu davayı yok etmek isteyenler önümüze birçok engel çıkardı. Son demeleri de 15 Temmuz. Benim milletim bu teröristlere hakettiği cevabı verdi. O gece meydanlardaydınız, ülkenize, Cumhurbaşkanınıza, Başbakanınıza sahip çıktınız. Onurlu duruşunuz destan oldu.