Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Evet' oylarında ciddi bir artış var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihini değiştirecek kritik referandum öncesi TVNET, TGRT Haber, Beyaz TV ortak yayınında soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evet'te ciddi tırmanış var'Erdoğan : "Ordu, Giresun, Erzurum ve Şanlıurfa mitinglerinden söz eden ve halkın nabzı hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ben Ordu ve Giresun mitinglerinden geldim. Oralarda yağmura rağmen muhteşem kalabalıklar vardı. Böyle bir katılımla bütünleşmek, adeta halkımızın ne denli bu işi benimsediğini göstermesi bakımından çok önemliydi. Meydanların diline önem veririm. Dün Erzurum'da aynı şekilde adeta meydanlar patlarcasına, yollar, balkonlar, her yerde bizimle kucaklaşmak isteyen halkımız vardı. Bir gün önce Şanlıurfa'daydım, muhteşemdi." Artık milletimizin bir karar noktasına, işi hazmetme noktasına geldiğini görüyorum. Bazı sorularıma aldığım cevaplarla artık işi benimsemiş, biliyor, artık kendisinde soru işaretleri kalmamış" dedi.