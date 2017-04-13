Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'yı titretecek açıklama

Giresun'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her fırsatta birçok gayrimeşru hesaplar önümüze konuyor. 15 Temmuz'u tutturamadılar, niye? Bu millet bir başka kükredi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"AVRUPA'NIN MAKYAJI DÖKÜLDÜ"

Milletimizin bu topraklarında olduklarından duyduğu rahatsız ediyorlar. AB liderlerinin Vatikan'da yaptıklarını gördünüz değil mi? Sizin Vatikan'da ne işiniz var. Vatikan Katolik, AB üyesi de değil. Ne işiniz var orada. Gittiler Papa'nın karşısında ip gibi dizilip vaazını dinlediler. Sonrada uygulamaya başladılar. avrupa ülkelerinin referandum için takındıkları tutum ortada. Bu kardeşinize saldırıyorlar, ben ne yaptım bunlara? İsviçre Parlamentosunun önünde pankartımı astılar. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Mukadder olan ölüm bizi bir gün bulacak. Bizim tek derdimiz bu millete hizmet. 14 yıldır bunu yaptık mı? Yaptık. Şimdi zaten bunlar geliyor bakıyor ki Marmaray, Avrasya Tüneli. Körfez geçişini yapmışlar. Adamlar şeş görmeye başlıyor. Yav Türkler bunu nasıl yapar? Olmaz ya diyorlar. Daha neler olacak? 59 havalimanı oldu. İşte Ordu-giresun.. Dünyadaki nadide havalimanlarından bir tanesi. Şimdi aynısını Artvin'de yapıyoruz. Burası Türkiye. Bu ülkeyi tutamayacaklar. 2023 hedefi bir başka.. Bizim bakanlarımıza kapanan kapılar teröristlere açıldı. Polis zoruyla bakanlarımızı engelleyenler kendi polis araçlarında terörist görselleri taşıdılar. Ne yaparlarsa yapsınlar Avrupa'nın yüzündeki makyaj dökülüyor. Altındaki faşist, İslam düşmanı yüz kendini göstermeye başladı. Müslümanlara tahammülleri yok! Avrupa'nın geleceğini oraya yerleşmiş 5 milyon kardeşimiz şekillendirecek. Gücü tükenen, nüfusu yaşlanan Avrupa için başka çıkış yolu yok.

"BUNU KISKANIYORLAR"

İstikrar ve güven. İşte biz bunu başardık. Bunu başarınca da biz sıçramaya başladık. Bunu kıskanıyorlar. Eğitimde,sağlıkta, ulaşımda, enerjide yeni bir dönem başladı. Hayır'cı yokluktur, hayır'cılar sefalettir, Kandil'dir, İmralı'dır. Hayır'a Pensilvanya'dan FETO talimat veriyor. Hayır deyin diyor. İşte geçen gün Kasımpaşa, Okmeydanı'nda 4 tane maskeli terörist kahvehane basıyor, burada EVET'çilere yer yok diyor. Polisimiz bunların hepsini yakaladı. 16 Nisan'da oylayacağınız yönetim sistemi değişikliğini aslında çok daha önce hayata geçirmemiz gerekiyordu. Özellikle gençler sanıyor ki Türkiye hep böyleydi. Gençler buralara o kadar kolay gelmedik. Böyle olamayacağının en son örneği 7 Haziran! Diyarbakır'da 53 kardeşimiz öldürüldü. Ölen de öldüren de Kürt. Hemen çağırdım, görüşmelerimizi yaptık ve erken seçime gittik. erken seçimde milletim gördü ve sandıkta tek başına iktidar yolu açıldı. Daha seçimlerin resmi sonuçları açıklanmadan malum partiler cumhurbaşkanının meşrutiyetini tartışmaya başladılar.

"BUNUN ADI KASETLİ GENEL BAŞKAN"

Cumhurbaşkanlığı sistemi için öyle yalanlar söylüyor ki. Önce bunlara bir cevap verelim dedik. Sonra baktık ki zırvaları tevil götürecek gibi değil, kendi hallerine bıraktık. Bir bakıyorsunuz Rakka'ya Münbiç'e niye giriyorsunuz diyor, bir bakıyorsunuz Münbiç'te ne işimiz var diyor. Defalarca sözünü tutmayan bu zatın miadı dolmuştur. 16 Nisan bu miadın tarihidir. Yeni sistemde öyle sürekli seçim kaybederek koltukta kontrollü oturma dönemi bitiyor. Farklı bir döneme giriyoruz. Hangi parti böyle bir genel başkanı yerinde tutar. Ama bu çok kaldı orada. 7 seçim kaybetti ama hala koltukta oturuyor. Biliyorsunuz bunun adı kasetli genel başkan. Şimdi kasette yok CD ile gidecek. En büyük reform ana muhalefet partisinde olacak. İnşallah Pazar gününden sonra yeni bir dönem başlıyor. Giresun 16 Nisan'da büyük Türkiye için EVET mi?

"İŞTE GİRESUN BÖYLE EVLATLAR YETİŞTİRİYOR"

Biliyorsunuz Sabri Giresunlu. 15 Temmuz'un gazisi. İlahiyat mezunu ama bu Sabri nevi şahsına münhasır. Aslında bilgisayar mühendisi değil ama onları solluyor. O gece boğaz köprüsünde birinci tankın altına atıyor. İkinci tank geliyor, onunda altına kendini atıyor. Şu anda bazı yerlerinde yaraları var. Sabri benim dava arkadaşım, gönüldaşım. İşte Giresun böyle evlatlar yetiştiriyor. Sabri'ler bizim iftiharımızdır.

"TÜM VATANDAŞLARIMDAN BİR RİCAM VAR..."

Tüm vatandaşlarımdan bir ricam var. Bugüne kadar söylenenleri bir kenara bırakın. Özellikle 35 yaş üstü vatandaşlarıma söylüyorum: Tek bir sorunun cevabını arayın. Türkiye geçmişteki gibi siyasi krizler, kaoslar, kavgalar ülkesi mi olsun, 5 yılda bir seçimlerin yapıldığı istikrarlı bir ülke mi olsun. Gençler için de başka bir sorun var. Size seçilme şansını çok gören bir anlayışı mı size bu şansı veren bir anlayışı mı istiyorsunuz. Gençler siz bu ülkeye inşallah parlamentoda hizmet edeceksiniz. 25 - 30 yaş arası genç var parlamentoda. Onlar kimin çocukları? Sen çocuğu sigorta hakkı kazanmadan çocuğuna sigorta yaptıran kişisin. Biz senin evvelini biliyoruz.

"DARBECİLERLE PAZARLIK YAPIYOR"

Terör örgütlerinin arkasındaki güçleri sevindirecek sorumlulukta olduğunu sanmayız değil mi? Bu değşiklik bilhassa gelecek nesiller için elzem. 2 günümüz var. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Rehavet yok. Bak havalimanından kaçtı Kılıçdaroğlu. Ben duyuruyu yapmıştım, geliyorum, herkes meydanlara demiştim. Bana adalara gitmeyi teklif etmişlerdi. Dedim ki o topraklarda esir olmaktansa kendi topraklarımda ölürüm demiştim. Havalimanına, oradan da süratle İstanbul'a indik. Çünkü İstanbul havalimanı dolmuştu. İndik orada hemen koordine ettik. Gençler, dedi ki; Kılıçdaroğlu VIP'ten gitti dediler. Şimdi görüntüler ortaya çıkıyor. Darbecilerle pazarlık yapıyor. İnşallah 16 Nisan bizim için bir milad olacak. Giresun, 16 Nisan'da EVET diyerek bu değişime katkı sağlamaya hazır mı?